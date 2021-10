Chelsea Women volta para Londres com mais 3 pontos na UWCL

O Allianz Stadium contou com uma atmosfera animada. Em síntese, o cenário tinha direito à show de luzes antes do jogo para a estreia da Juve em casa na Women’s Champions League. Ainda mais após a vitória contra o Servette na 1ª rodada. Mas, o Chelsea também se aproveitou da atmosfera e foi buscar os três pontos mais que importantes para seguir na zona de classificação.

Para a partida, Emma Hayes fez uma única alteração no time. Ao contrário do que aconteceu na estreia, Fran Kirby começou no time titular, enquanto Bethany England ficou no banco. Portanto, o Chelsea entrou em campo na formação do 3-4-3 com Ann-Katrin Berger no gol e Millie Bright, Jess Carter e Magdalena Eriksson formando a linha de três defensoras. Em seguida, no meio-campo: Erin Cuthbert pela direita e Guro Reiten pela esquerda, assim como Ji So-Yun e Melanie Leupolz pelo meio. Por fim, Kirby, Pernille Harder e Sam Kerr formaram o trio de ataque.

Domínio sem aproveitamento na etapa inicial

Apesar das poucas jogadas de perigo das donas da casa, o Chelsea foi bem durante a primeira etapa. Ainda mais levando em conta que estava jogando diante da torcida das adversárias. Os minutos iniciais foram um indicativo de que o jogo não seria fácil. Porém, que também não seria impossível vencer a Juventus.

Pouco mais de meia hora após o início da partida, Erin Cuthbert fez linda jogada para abrir o placar. A camisa 22 recebeu um belo lançamento de Pernille Harder. Depois que dominou a bola, invadiu a pequena área defendida pela Juve que deixou um grande espaço. Então, a atacante se aproveitou e colocou a bola no canto inferior para fazer 1-0 para as Blues.

No entanto, menos de 10 minutos depois numa cochilada do lado esquerdo defensivo das Blues, Barbara Bonansea marcou o gol de empate. Dessa forma, com 1-1 no placar, o jogo voltou ao ritmo do início: bastante morno e com as equipes evitando dar espaço uma para a outra.

Harder decide

A princípio, a Juventus vinha forte no segundo tempo colocando pressão na defesa das Blues. Diante da pressão das donas da casa, Hayes fez sua primeira substituição da noite quando colocou Jessie Fleming no lugar de Cuthbert aos 21 minutos da etapa complementar.

Como resultado, o esquema tático do time passou para um 4-3-3 com Guro Reiten fazendo a função de lateral esquerda. Com a entrada de Fleming, as Blues ganharam mais dinamismo no meio campo, algo que era necessário para que o time conseguisse a vitória.

Então, substituição não demorou para surtir efeito: pouco mais de três minutos após a mudança, Harder marcou o gol da vitória. Após tentativa de tabela entre Kirby e Kerr, a bola carimbou a marcação e acabou sobrando para a camisa 20 dos Blues.

Assim, a australiana cruzou a bola que, mais uma vez, rebateu na defesa da Juve e sobrou para Harder. Com o chute próximo da marca do pênalti, a dinamarquesa ampliou o placar em favor do Chelsea.

Ainda deu tempo de assustar a equipe italiana mais uma vez. Sam Kerr exigiu uma linda defesa da goleira Peyaud-Magnin que com a ponta dos dedos evitou o terceiro gol das Blues.

Além de Fleming, Sophie Ingle e Jonna Anderson entraram para o jogo nos lugares de Ji e Kirby para segurar o placar nos 20 minutos finais do jogo. Mesmo com Berger trabalhando nos acréscimos, o placar se manteve e o jogo terminou em 2-1. Assim, o Chelsea agarrou-se a levar os três pontos que mantiveram o time em uma posição favorável na disputa dentro do grupo.

Jejum de Joe Montemurro

Mais um encontro entre Emma Hayes e Joe Montemurro terminou com a derrota do técnico australiano. Ao todo, ele enfrentou o Chelsea Women 12 vezes durante sua passagem pelo Arsenal, vencendo apenas uma em 2018. Desde então, Montemurro foi derrotado sete vezes. Além de ter conseguido um empate. Então, com a nova derrota, agora pela Juventus, o treinador soma um jejum de nove jogos sem vencer a treinadora das Blues.

Por outro lado, a Juventus tem uma sequência de 30 vitórias na Serie A. Dessa forma, não só pelo histórico do treinador, mas para seguir nos trilhos da vitória, o jogo contra o Chelsea se mostrava essencial. A equipe italiana deu trabalho e ainda conseguiu vazar a defesa das Blues. No entanto, não conseguiu conquistar a vitória.

Treinadora reconhece a importância da vitória

Após a partida, Emma Hayes concedeu entrevista coletiva ao The Guardian e não poupou as palavras para descrever o quanto foi importante sair de Turim com mais três pontos. Assim como exaltou bastante seu elenco, em especial Pernille Harder que marcou o gol da vitória.

Com o gol marcado, a camisa 23 marcou seu 27º em 30 aparições na UWCL. Reconhecendo a qualidade de seu time, a treinadora do Chelsea disse que, com Harder, o elenco se tornou ainda mais forte:

“Ela teve um desempenho excelente. Ela veio para este clube e nos levou para um nível mais alto. Principalmente por conta de sua ética de trabalho. Ela assume a responsabilidade, aparece quando realmente importa. Então, estou muito feliz por ela fazer parte desta equipe.”

Da mesma forma, Hayes comentou sobre a situação das Blues para o resto da fase de grupos:

“Estamos em uma boa posição com quatro pontos. Ao contrário das temporadas passadas, agora, não é sobre gols fora de casa. Mas sim sobre pontos e nossa intenção e nossos objetivos são claros. Logo, estamos nos aproximando dos nossos objetivos”.

Próximos compromissos

Na próxima rodada da Women’s Champions League, as Blues enfrentam o Servette no dia 9 de novembro. A equipe suíça, por sua vez, foi derrotada por 5-0 pelo Wolfsburg nesta segunda rodada.

Porém, após a data FIFA o Chelsea ainda enfrenta o Manchester City em busca da vaga na final da Women’s FA Cup e o Aston Villa pela FA Women’s Super League.

