Chelsea Women vence o Glasgow Rangers de virada em amistoso

De pronto, o Chelsea Women derrotou o Glasgow Rangers por 4 a 1, nesta quinta-feira (12). A partida foi o segundo compromisso das Blues na temporada. Pernille Harder (2x), Bethany England e Emma Thompson marcaram os gols do time inglês. Por outro lado, Brogan Hay fez o gol solitário das escocesas.

Assim como na derrota contra o Arsenal, o jogo teve diversas jovens da base em campo. A princípio, Jorja Fox foi o destaque. Porém, Amelie Darey, Shauna Guyat, Charlotte Wardlaw e Aggie Beever-Jones também participaram.

Primeiro tempo de três gols

De início, o jogo começou agitado. Ambos os times tiveram boas chances, ainda que nenhum dos lados abriu o placar. Em seguida, a partida esfriou, com domínio de posse do Chelsea. Entretanto, em falha de Melanie Leupolz (improvisada na zaga), o Rangers abriu o placar aos 18 minutos. Ann-Katrin Berger até tentou salvar, mas no rebote Hay fez o primeiro gol do jogo.

Contudo, as Blues não se abalaram. No lance seguinte, Guro Reiten cruzou para Harder empatar, de cabeça. Não demorou até a dinamarquesa virar o jogo. Aos 27 minutos, após toque de mão na bola, o juiz marcou pênalti para o Chelsea. Harder bateu e fez o segundo da partida e o segundo dela.

Mais jovens e mais gols

O segundo tempo começou como o primeiro terminou, com domínio inglês. Mesmo com uma boa chance para o Rangers, as escocesas não ofereceram muito perigo para Berger. Aos 70 minutos, Erin Cuthbert cruzou rasteiro para England apenas empurrar para o gol.

Após algumas alterações, o Chelsea continuou em cima. Com dez minutos para o fim do jogo, Thompson fez o quarto gol. A jogada foi toda realizada por jovens da base. Beever-Jones tocou para Guyat, que encontrou Thompson na entrada da área. Além disso, foi também o primeiro gol da jovem inglesa no profissional.

Próximo compromisso

Por fim, o Chelsea terá apenas mais um compromisso em sua pré-temporada. No dia 27 de agosto, receberá o Aston Villa no Kingsmeadow. O duelo será às 14h de Brasília. Ademais, a partida também marca a volta dos fãs à casa das Blues, após mais de um ano.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp