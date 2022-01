Chelsea Women vence e segue na cola do líder

Nesta quarta-feira (26), o Chelsea Women enfrentou o West Ham. No entanto, diferente da partida na última semana, o confronto dessa vez era válido pela Women’s Super League. Assim como dia 19, o jogo terminou com vitória Blue. Além disso, foi a primeira vez que a equipe de Emma Hayes jogou em casa no ano.

Primeiro tempo disputado

De pronto, a novidade foi a escalação. Diferentemente do que vinha usando, Hayes optou por uma linha de quatro defensoras. De início, a mudança não fez efeito, com o Chelsea sendo incapaz de furar a defesa adversária, muito por conta da goleira Anna Leat. Ainda assim, foi um bom primeiro tempo das Blues, que dominaram o jogo e pouco sofreram defensivamente, graças à uma excelente atuação de Aniek Nouwen.

Mudanças e gols

Assim, Hayes optou por voltar para a segunda etapa com uma substituição. Guro Reiten deu lugar a Bethany England. Logo depois, aos 51 minutos, a inglesa aproveitou rebote após chute de Erin Cuthbert e abriu o placar. Na sequência, mais pressão por parte do Chelsea. Como resultado, Fran Kirby teve algumas oportunidades, mas não conseguiu marcar.

No final do jogo, Cuthbert recebeu de Kirby e fez um golaço para ampliar o placar. Assim, as Blues garantiram a vitória e colaram no Arsenal, atual líder da liga. Agora, o Chelsea está apenas um ponto atrás das rivais londrinas, com o mesmo número de jogos e com um confronto direto ainda para ser jogado. Dessa forma, a equipe de Hayes depende apenas de si mesma para ser campeã.

Sem tempo para descanso

O Chelsea, agora, encara uma maratona de jogos decisivos. Nos próximos 14 dias, as Blues terão quatro jogos, incluindo mata-mata da FA Cup e Conti Cup. Além de jogo difícil contra o Manchester City pela liga. Por fim, o confronto direto contra o Arsenal, que ocorre dia 11 de fevereiro.

No entanto, o foco agora é a Copa da Inglaterra. Já no sábado (29), o Chelsea enfrenta o Aston Villa, fora de casa. A partida será às 10h de Brasília.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp