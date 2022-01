Em jogo frenético, Chelsea Women vence a primeira partida do ano

Após mais de um mês sem jogar, o Chelsea Women visitou o West Ham. O jogo desta quarta-feira (19) foi o primeiro das Blues em 2022 e foi válido pelas quartas da Conti Cup – a copa da liga. Devido a casos de COVID-19 no time e nos rivais, as duas partidas que deveriam ter acontecido neste mês de janeiro foram adiadas.

Em síntese, a equipe de Emma Hayes teve um bom desempenho e conquistou uma vitória segura por 4 a 2. Além disso, o jogo marcou a estreia da jovem Alsu Abdullina, recém-contratada pelo time londrino.

Uma primeira etapa lenta

A princípio, Chelsea e West Ham fizeram um jogo disputado. A primeira chance veio aos 17 minutos, com Pernille Harder. Nesse meio tempo, pouco foi criado por ambos os times. Logo depois, aos 25 minutos, Jessie Fleming lançou para Fran Kirby. A inglesa disparou e tocou para Harder que recebeu livre e abriu o placar.

No entanto, as Hammers não demoraram a reagir. Ann-Katrin Berger salvou o Chelsea aos 30 minutos, mas pouco adiantou. Em seguida, Katerina Svitkova empatou para as mandantes. As Blues ainda tiveram uma chance com Fleming, que foi desperdiçada. Assim, o jogo foi para o intervalo empatado.

Três gols relâmpagos, hat-trick e estreia

Ao contrário da primeira etapa, o Chelsea dominou as ações iniciais no segundo tempo. Em jogada ensaiada de escanteio, Sophie Ingle obrigou a goleira rival fazer uma excelente defesa. Então, aos 57 minutos, Jonna Andersson cruzou para Erin Cuthbert, de cabeça, fazer o segundo gol das Blues. Na sequência, Harder aproveitou rebote de Kirby para ampliar. Por fim, novamente, Andersson cruzou e, dessa vez, foi Harder quem aproveitou para marcar seu hat-trick. Esses três gols aconteceram em menos de dez minutos. Dessa forma, Emma Hayes e o time apenas administraram a vitória. O mais novo reforço, Alsu Abdullina, entrou aos 32 minutos da etapa complementar e estreou com a camisa Blue.

Já nos dez minutos finais da partida, as Hammers ainda diminuiu com Halle Houssein, mas não foi suficiente para evitar a derrota. Assim, o Chelsea se classificou para as semifinais da Conti Cup, onde pode enfrentar Manchester City, Manchester United ou Tottenham Hotspur.

Retorno à Women’s Super League

No domingo (23), as Blues voltam aos gramados, contra o Brighton. A partida será às 09h30 de Brasília, no The People’s Pension Stadium e válida pela WSL.

