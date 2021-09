Chelsea Women goleia Everton em casa por 4×0

De pronto, o Chelsea recebeu o Everton em casa neste domingo (12). A partida, válida pela segunda rodada da Women’s Super League (WSL), terminou em uma goleada de 4 a 0 para as mandantes. Foi a primeira vitória do time na competição, uma vez que as Blues perderam na estreia para o Arsenal.

O jogo marcou a volta da dupla Sam Kerr e Fran Kirby ao time titular, assim como a estreia oficial de Aniek Nouwen. Além disso, foi a primeira partida oficial com público em Kingsmeadow após mais de um ano e meio.

Primeiro tempo calmo

Logo de início, o Chelsea começou pressionando. Em cerca de dez minutos, o time já havia criado cinco chances. Porém, o placar se mantinha zerado. Isso só mudou aos 24 minutos, quando Kirby marcou um belo gol ao driblar a zagueira e chutar sem chances de defesa. Foi o primeiro gol da camisa 14 na temporada, além do primeiro gol em casa da equipe. Após o 1 a 0, as Blues continuaram pressionando, mas não ampliaram o marcador.

Mais pressão, mais gols

O segundo tempo começou assim como o primeiro terminou: com o Chelsea em cima. Aos 46′, Kerr aproveitou uma falha da zaga do Everton e só empurrou para o gol aberto. A partida seguiu nas mãos do time de Emma Hayes.

Aos 70 minutos, Guro Reiten cruzou do lado esquerdo para Kerr cabecear e fazer 3 a 0. Logo depois, Bethany England, que havia acabado de entrar, fez o quarto gol das Blues. A camisa 9 aproveitou o rebote do chute de Erin Cuthbert para marcar.

Ao todo, o Everton teve apenas duas finalizações ao gol. Em ambas ocasiões, Ann-Katrin Berger defendeu. A atuação blue foi bem melhor que semana passada, com uma defesa sólida e um ataque que criou várias chances. Destaque para Pernille Harder e Cuthbert, que apesar de não marcarem, tiveram excelente partida.

O próximo compromisso

Agora, a WSL vai parar para a Data FIFA. O retorno do Chelsea será domingo, dia 26, contra o Manchester United. Assim como as duas primeiras partidas, o confronto será às 8h30 de Brasília. Por fim, o jogo será em Manchester, no Leigh Sports Village.

