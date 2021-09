Chelsea Women sofre derrota no primeiro jogo oficial da temporada

Na manhã deste domingo (05/09), o Chelsea estreou na Women’s Super League. O adversário foi o Arsenal e as Blues perderam por 3 a 2. O jogo foi marcado por uma atuação abaixo do esperado da equipe de Emma Hayes, falhas defensivas e erro de arbitragem.

Hayes foi para o jogo com uma formação diferente. Em síntese, a equipe jogou em um 3-4-3, esquema diferente do utilizado na temporada passada. Porém, o time não se adaptou bem ao novo estilo e sofreu na defesa e na criação de jogadas.

Domínio Gunner no primeiro tempo

De início, os primeiros 10 minutos da partida foram mornos. Entretanto, aos 14, Vivianne Miedema abriu o placar. Em seguida, o Arsenal tomou controle do jogo até o final da primeira etapa. Nesse meio tempo, o Chelsea pouco criou e teve que se segurar para não levar mais gols.

No final, Erin Cuthbert conseguiu empatar o jogo em uma jogada de oportunidade. A bola sobrou na pequena área, Melanie Leupolz ajeitou para a camisa 22, que anotou o primeiro gol da temporada azul. Dessa forma, as Blues foram para o intervalo com esperança de se recuperar na partida.

Erros defensivos e de arbitragem

Contudo, a vantagem do Chelsea não durou muito. Isso porque Beth Mead colocou o Arsenal na frente novamente aos 49 minutos após falha conjunta de Magdalena Eriksson e Millie Bright, dupla de zaga titular das Blues. Apenas 11 minutos depois, a camisa 9 Gunner fez o terceiro de seu time e o seu segundo na partida.

Contudo, a atacante estava impedida, mas o gol não foi anulado. E a liga não conta com auxílio do VAR, portanto, o gol irregular foi validado.

When these sort of errors potentially decide titles, yes she’s got every right to demand VAR and Goal-Line Technology. https://t.co/MfxGQxQWEc pic.twitter.com/j0aoBDDbZs — ChelseaFCBlogs (@ChelseaFCBlogs_) September 5, 2021

Ainda assim, as Blues não deixaram se abalar. Aos 64 minutos, Pernille Harder recebeu cruzamento de Cuthbert e diminuiu para o Chelsea. A partir daí, a equipe de Hayes começou a pressionar. Porém, não foi o suficiente para empatar a partida.

Dessa forma, as Blues perderam para as rivais londrinas após três anos. Além disso, cai uma marca de quase quatro anos sem perder fora de casa. Por fim, esta foi apenas a terceira derrota de um atual campeão inglês na rodada de estreia (a última vez que isso aconteceu foi em 2015, com o Liverpool).

O próximo compromisso do Chelsea é no próximo final de semana. A partida será contra o Everton, válido pela 2ª rodada da WSL, em Kingsmeadow, casa das Blues.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp