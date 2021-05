Chelsea volta a treinar com Mendy e Kanté envolvidos

Depois da última rodada de Premier League, no domingo (23), os Blues tiveram dois dias de descanso para se recuperar fisicamente antes da preparação para a decisão da UEFA Champions League.

Porém, dois jogadores preocupavam os torcedores do Chelsea: o meio campista N’Golo Kanté, que foi substituído ainda na primeira etapa da partida contra o Leicester, e Édouard Mendy, que saiu no intervalo contra o Aston Villa.

O que disse o treinador

Anteriormente, na segunda feira (24), Thomas Tuchel falou em coletiva sobre a situação dos dois atletas.

Sobre Mendy, Tuchel havia dito:

“A atualização é que ainda temos esperança de que ele participe do treinamento na quarta-feira”.

“Ele fez uma enorme melhoria no manejo da dor. Precisamos de mais uma atualização, mas esperamos tê-lo de volta aos treinamentos”.

“Claro que Édouard jogará se estiver em forma e se não estiver em forma na quarta-feira, tentaremos na quinta e sexta-feira e seremos sempre razoáveis”.

“Ao mesmo tempo, temos confiança na Kepa. Um jogador forte no banco que tomará seu lugar, se necessário”.

Finalmente, o treinador brincou sobre a importância de contar com Kanté na final:

“A atualização é que ainda temos esperança de que ele se una ao treino. Com N’Golo, nada mudou. Penso em mudar minhas táticas e apenas colocá-lo nos treinamentos e colocá-lo em campo quando o jogo começar no sábado e talvez eu não fale com os médicos e fisioterapeutas para não ouvir mais dúvidas”.

“Parece bom e espero que continue assim”.

Imagens valem mais que mil palavras, e animam!

Finalmente, o Chelsea voltou aos treinos, e as presenças de Kanté e Mendy animaram os torcedores.

