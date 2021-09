Chelsea visita Arsenal na abertura da Women’s Super League

De pronto, a Women’s Super League (WSL) começa neste fim de semana. Nesse sentido, o Chelsea jogará sua primeira partida contra o Arsenal. A partida terá local no Emirates Stadium e será no domingo (05), às 8h30 de Brasília. De forma inédita, o confronto terá transmissão na ESPN Brasil e na plataforma Star+.

Como chegam as equipes

Após uma janela de transferências pouco agitada, o Chelsea manteve a base da equipe campeã nacional da última temporada. Em síntese, as chegadas de Aniek Nouwen e Lauren James foram as únicas. Por outro lado, Hannah Blundell foi a saída mais relevante da equipe. Sobre desfalques, James e Maren Mjelde serão as únicas ausências, ambas devido à lesões.

Por sua vez, o Arsenal se movimentou mais ao longo da janela de verão. Como chegada, tiveram Nikita Parris, Mana Iwabuchi, Tobin Heath, Simone Sorensen e Frida Manuum. Já as saídas, Jill Roord e Danielle van de Donk foram as principais. Em conclusão, Heath não estará apta a jogar a partida de amanhã.

O histórico

Recentemente, há uma clara dominância azul no confronto. O Chelsea não perde o clássico desde 2018. Nesse meio tempo, foram sete vitórias e um empate. Além disso, as Blues também conquistaram o título da Continetal Cup 2019/20 em cima das Gunners.

Ficha técnica

Arsenal vs Chelsea

Competição: Women’s Super League – 1ª rodada

Local: Emirates Stadium – Londres, Inglaterra

Data: 05/09/2021

Horário: 08h30 (Brasília)

Transmissão: ESPN Brasil e Star+

Ao longo da semana o Chelsea Brasil preparou um conteúdo especial sobre o Chelsea Women. Assim sendo, se você ainda não leu o Guia da Temporada, vale a pena dedicar alguns minutos de leitura, para conhecer melhor o elenco de Emma Hayes.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp