Chelsea faz jogo decisivo na UEFA Youth League

Enquanto o time principal disputa a Liga dos Campeões da Europa, a equipe sub-19 do Chelsea disputa a Liga Jovem da UEFA. O time sub-19 é formado por jogadores, majoritariamente, da equipe sub-18. Mas também conta com alguns nomes que jogam com regularidade pela equipe de desenvolvimento (sub-21).

Em suma, ao contrário das equipes dos outros países europeus, os clubes ingleses tem que fazer encaixes para montar seu plantel para a competição, pois, na Inglaterra, não existe uma liga sub-19. Mas sim os campeonatos sub-18 e a Premier League 2, que é voltada para os times sub-21.

Enfim, ao contrário do que acontece com o grupo comandado por Graham Potter, os jovens Blues se encontram em uma situação delicada na competição europeia. Nesse sentido, o confronto desta terça-feira (25) é essencial para que o Chelsea possa seguir acreditando na classificação – e, mesmo com a vitória, será preciso contar um pouco com a sorte.

A campanha até aqui

Seguindo o mesmo calendário da competição de elite da Europa, a Liga Jovem da UEFA chega a sua penúltima rodada da fase de grupos. Do mesmo modo, o grupo no Chelsea na competição juvenil é o mesmo da Liga dos Campeões. Portanto, os Blues estão no mesmo grupo que Dínamo Zagreb, RB Sazlburg e Milan. Inclusive, a ordem dos confrontos e os mandos foram os mesmos da Champions.

Sendo assim, até aqui, a equipe comandada por Ed Brand disputou quatro jogos:

Dínamo Zagreb 4-2 Chelsea

Chelsea 1-1 RB Salzburg

Chelsea 1-1 Milan

Milan 3-1 Chelsea

Ou seja, os Blues tem apenas dois pontos conquistados até aqui, ocupando a lanterna do grupo E. Logo acima do Chelsea aparece o Salzburg, com cinco pontos. Em segundo lugar está o Dínamo Zagreb com seis pontos e na liderança, enfim, se encontra o Milan com oito pontos.

Portanto, a classificação ainda é possível matematicamente. Mas só será possível se os comandados de Brand conquistarem os seis pontos restantes em disputa. Bem como depende que o Milan vença seus dois jogos restantes. Em síntese, a missão é difícil, mas não impossível.

Uma nova cara na competição europeia

Com as novas regras da UEFA, existem restrições para inscrição de jogadores pelos clubes. Em primeiro lugar, o limite é de 19 anos, porém, existe uma exceção para cada clube inscrever até cinco jogadores que excedam esse limite de idade. Ou seja, que já tem 19 anos completos ou que completarão 19 anos conforme a competição avançar. Por isso, grande parte da equipe que com a qual o Chelsea disputa a competição é do time juvenil, ou seja, sub-18.

Mais ainda, os jogadores inscritos precisam jogar no clube ou na mesma liga do clube por pelo menos dois anos, sem interrupções. Logo, grande parte das novas contratações não pode atuar na competição. Cesare Casadei não joga a competição por esse motivo, além da questão da idade. Eddie Beach, Mason Burstow e Omari Hutchinson até poderiam entrar como exceções de idade, mas o clube resolveu dar prioridade há outros nomes – até porque, a equipe de desenvolvimento tem suas demandas.

Logo, a única contratação da última janela que está jogando a competição europeia é Zak Sturge que ainda se encaixa na faixa de idade. Além disso, como veio do Brighton, jogava na mesma liga do Chelsea, contando como um período de dois anos ininterruptos que garantem sua possibilidade de participação.

Então, de forma mais específica, pegando o plantel comandado por Ed Brand, é possível observar que mais que representar o sub-18, grande parte é de primeiro anistas da Academia. Ou seja, são jogadores de 16, 17 anos (alguns que ainda nem chegaram na idade de assinar seus contratos profissionais) que se graduaram na Academia do clube na última pré-temporada. Alguns, dentre os utilizados até aqui, nem graduados são como Kiano Dyer e Frankie Runham.

Expectativas x resultados

O foco, portanto, tem sido muito mais o desenvolvimento dos atletas do que a busca pelo título em si. Mesmo mantendo uma base no time, em cada rodada, Brand tem garantido que os mais novos comecem jogos e participem o máximo possível. Pode parecer besteira, porém, a questão da idade faz diferença principalmente por se tratar do futebol profissional.

Apesar dos resultados não serem os melhores possíveis, as performances em campo dos jovens Blues na competição europeia é longe de ser desastrosa. Pelo contrário, o que se vê em campo demonstra que o planejamento de priorizar o desenvolvimento dos produtos da Academia do clube está seguindo um ótimo rumo. Contudo, a falta de experiência leva a equipe a pecar em certos sentidos. De modo que um gol perdido no ataque e um erro bobo na defesa fazem o diferencial no fim das contas – ainda mais enfrentando equipes mais experientes.

Fora a questão de que os clubes de fora da Inglaterra vivem o dia-a-dia juntos, enquanto que os clubes ingleses tem que unir jogadores de dois grupos de idade diferentes. Mais ainda, unem jogadores que disputam competições nacionais diferentes. O que também é um fator que impacta a performance geral do coletivo em campo.

Ainda assim, a evolução jogo a jogo é evidente e, pela união e vontade da equipe, a difícil classificação pode se tornar realidade. O primeiro passo, portanto, é vencer na Austria.

Ficha técnica

RB Salzburg x Chelsea FC

UEFA Youth League 2022/23 – 4ª rodada da fase de grupos

Untersberg-Arena – Terça-feira, 25 de outubro às 9h30 (horário de Brasília)

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp