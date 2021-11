Chelsea é reconhecido na premiação da Bola de Ouro

Nesta segunda-feira (29), a France Football realizou a 65ª edição do prêmio da Bola de Ouro. A premiação reconheceu o melhor jogador, a melhor jogadora, o melhor goleiro e o melhor jovem jogador entre os nomeados pela revista francesa L’Équipe. Além disso, a edição atual trouxe dois novos prêmios: o de clube do ano e o de melhor atacante da temporada. Assim, foram entregues seis troféus ao longo da noite.

Dentre as categorias, o Chelsea teve 11 nomeados no total. Para melhor jogador: Cesar Azpilicueta, Jorginho, N’Golo Kanté, Romelu Lukaku e Mason Mount. Bem como, Édouard Mendy para melhor goleiro. Na categoria de melhor jogadora, enfim, o clube foi representado por Fran Kirby, Jessie Fleming, Pernille Harder, Magdalena Eriksson e Sam Kerr.

Bola de Ouro do futebol masculino

O Chelsea foi um dos clubes com mais representantes na lista dos 30 melhores jogadores da temporada de acordo com a L’Équipe. Contando com Lukaku, que jogou a última temporada pela Inter de Milão, mas que agora está no clube londrino, foram cinco nomeados.

Durante todo o processo desde o anúncio a categoria parecia estar aberta, tendo em Lionel Messi, Robert Lewandowski e Jorginho os nomes que saíam na frente para vencê-la. Porém, nenhum dos três despontava como unanimidade. Enfim, os três melhores jogadores da última temporada para a premiação acabaram sendo eles. Além disso, Kanté apareceu no top 10.

Lionel Messi (Barcelona/PSG/Argentina) Robert Lewandowski (Bayern Münich/Polônia) Jorginho (Chelsea/Itália) Karin Benzema (Real Madrid/França) N’Golo Kanté (Chelsea/França) Cristiano Ronaldo (Juventus/Manchester United/Portugal) Mohamed Salah (Liverpool/Egito) Kevin De Bruyne (Manchester City/Bélgica) Kylian Mbappé (PSG/França) Gianluigi Donnarumma (Milan/PSG/Itália)

Jorgi takes bronze in the #BallonDor! What a fantastic year! 💪 pic.twitter.com/Ot8gPP3qWa — Chelsea FC (@ChelseaFC) November 29, 2021

Para além do top 10, Lukaku terminou na 12ª colocação. Por sua vez, Mason Mount foi o 19º colocado e Azpilicueta terminou em 29º, dividindo a posição com Luka Modric.

Troféu Yachine

Yachine é o nome do troféu dado ao melhor goleiro da temporada. Logo, depois da temporada fantástica defendendo a meta dos Blues, Mendy não poderia ficar fora. O senegalês, até mesmo, foi cotado como um dos favoritos a vencer o prêmio.

No entanto, o jogador do Chelsea e da Seleção Senegalesa acabou terminando na segunda colocação. Dessa forma, o vencedor da premiação foi Gianluigi Donnarumma, que jogou pelo Milan na última temporada, bem como foi campeão da Euro com a Seleção Italiana. Enfim, a colocação final dos cinco finalistas foi:

Gianluigi Donnarumma (Milan/PSG/Itália) Édouard Mendy (Chelsea/Senegal) Jan Oblak (Atlético de Madrid/Eslovênia) Ederson (Manchester City/Brasil) Manuel Neuer (Bayern München/Alemanha)

Bola de Ouro do futebol feminino

O time feminino do Chelsea também garantiu uma representação de peso na lista das 30 melhores jogadoras do mundo. Como na categoria masculina, sendo um dos clubes com mais nomeações dentre as finalistas.

Mais que isso, as Blues fizeram do Chelsea o clube com mais nomes no top 10 do prêmio feminino:

Alexia Putellas (Barcelona/Espanha) Jennifer Hermoso (Barcelona/Espanha) Sam Kerr (Chelsea/Austrália) Vivianne Miedema (Arsenal/Holanda) Lieke Martens (Barcelona/Holanda) Christine Sinclair (Portland Thorns/Canadá) Pernille Harder (Chelsea/Dinamarca) Ashley Lawrence (PSG/Canadá) Jessie Fleming (Chelsea/Canadá) Fran Kirby (Chelsea/Canadá)

On the podium! 🥉@SamKerr1 takes bronze in the #BallonDor! What an achievement! 👏 pic.twitter.com/q8X3lONBtB — Chelsea FC Women (@ChelseaFCW) November 29, 2021

Por fim, Magda Eriksson, que foi a única representante do Chelsea fora do top 10, ficou na 11ª colocação.

Clube do ano

Pela primeira vez na história da Bola de Ouro, a categoria de clube do ano apareceu na premiação. A temporada de 2020/21 foi histórica para o Chelsea, que alcançou finais, marcas e títulos históricos tanto nas competições de futebol masculino como nas competições de futebol feminino. Dessa forma, nada mais justo que esse grande reconhecimento.

Por um lado, Thomas Tuchel, que chegou em janeiro deste ano, comandou os Blues ao título da Liga dos Campeões e da Supercopa da UEFA. Bem como terminou a Premier League da temporada 2020/21 na 4ª colocação, além de levar o time à final da FA Cup.

Por sua vez, Emma Hayes conquistou o título histórico da Women’s FA Community Shield para dar início à temporada 2020/21. Da mesma forma, venceu a Continental Cup (copa da liga) e o campeonato feminino inglês. Enfim, conduziu as Blues à final inédita da Liga dos Campeões Feminina e também disputará a final da FA Women’s Cup no próximo domingo (5).

Assim, a premiação desta noite demonstrou o bom trabalho realizado por toda a gestão do Chelsea ao longo da temporada passada. Mais ainda, ressaltou o trabalho incrível dos treinadores do clube e de todos os jogadores e jogadoras. Sobretudo aqueles que foram indicados. Mais ainda, o que se observou foi a construção de dois times – feminino e masculino – que fizeram história. Cada um a sua maneira.

Em janeiro, a FIFA realizará sua premiação. Da mesma forma que a premiação da France Football, o Chelsea tem nomeados em todas as categorias. Diferentemente da Bola de Ouro, o prêmio The Best reconhece os melhores jogadores do feminino e do masculino. Além disso, reconhecem os melhores goleiros e treinadores – tanto do masculino como do feminino.

