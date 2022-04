Chelsea e Arsenal se encontram novamente na Women’s FA Cup

Por conta da pandemia, o calendário da Women’s FA Cup ficou um pouco atrasado. Dessa forma, Chelsea e Arsenal decidiram o título da temporada 2020/21 somente em dezembro de 2021. Ou seja, no meio da temporada 2021/22.

Naquela oportunidade, as Blues venceram com autoridade e conquistaram seu terceiro título da competição. Agora, as equipes londrinas se enfrentam na semifinal da copa desta temporada neste domingo (17). Quem vencer, irá enfrentar o Manchester City na grande final – que ainda não tem data definida.

Logo, como de costume, Emma Hayes deu entrevista coletiva antecedendo o confronto.

“É para isso que a gente trabalha, por esses momentos, essa posições privilegiadas. E não tem nada melhor que competir por um lugar na final da FA Cup“, disse a treinadora sobre a importância da semifinal.

Grande rivalidade traz ainda mais para o confronto

Como se a disputa por uma vaga na final não fosse suficiente, a partida deixará frente a frente suas equipes que vêm desenvolvendo uma grande rivalidade no futebol inglês feminino. Lógico, que a rivalidade já vem por conta dos bérbis londrinos, porém, se inflama ainda mais por conta das grandes disputas entre Blues e Gunners por títulos nas últimas temporadas.

Assim, Hayes reforçou o grande trabalho que o Arsenal tem dado ao Chelsea nos últimos encontros. Além disso, reforçou que a data FIFA pode dar um quê a mais à semifinal:

“Jogando contra o Arsenal tivemos muitas batalhas ao longo dos anos. Eu com certeza gosto desses jogos e sempre espero poder enfrentar outras equipes fortes“.

“Quando você só tem uma sessão de treinos com as jogadoras voltando a estar juntas e você tem que tentar e restabelecer seu momento… vocês já viram com frequência que, depois da data FIFA, as performances do time podem demorar um pouco para engatar“.

Elenco fortalecido

Uma grande novidade é o retorno de Pernille Harder ao plantel. A dinamarquesa ficou fora por algumas semanas por conta de lesão e seu retorno acontece num dos momentos mais cruciais da temporada. A treinadora das Blues, contudo, não sabe se a atacante jogará. Mas, ao mesmo tempo, destacou que sua presença junto ao time já é importante:

“Nem todas as jogadoras treinaram coletivamente hoje por conta das viagens [de volta da data FIFA]. Pernille estará de volta, isso eu sei, mas com relação à seleção do time só saberei durante o fim de semana. Isso porque a natureza da pausa faz com que algumas delas [jogadoras] ainda tenham que se recuperar dos jogos com suas Seleções“.

Por outro lado, as Blues seguirão sem Fran Kirby. A camisa 14, sem dúvidas, é um dos pilares da equipe e sua ausência é sentida. Emma Hayes sabe disso, mas explicou que não será possível contar com a inglesa neste fim de semana. Mais ainda, a treinadora disse que Kirby está com fadiga, porém, que a razão certeira para tal ainda não é conhecida:

“Eu não tenho uma razão para o que está acontecendo, nós não sabemos mas estamos tentando descobrir isso a fundo. E levar o tempo que pudermos para tentar e achar a melhor solução para Fran. Isso [a fadiga] é algo que tem acontecido de forma recorrente e infelizmente, até entendermos tudo por completo, Fran não estará disponível para jogar“.

Vale ressaltar, enfim, que Kirby sofre de uma condição cardíaca que acabou afastando-a dos campos por um tempo considerável. Por isso, todo cuidado em relação à jogadora ainda é pouco.

I’m sad that I have to write to you all another message like this 😢. With this being an on-going issue throughout my career, it was time to put my health first. 🙏🏻 Thank you to everyone who has taken the time to message, I’m doing everything to try and come back once again 🤞🏻❤️ pic.twitter.com/uOvCi0MITh — Fran Kirby (@frankirby) April 15, 2022

Semanas finais da temporada

A possibilidade de carimbar a vaga na final e à ansiedade das rodadas finais do campeonato inglês (que as Blues lideram) são grandes combustíveis para o Chelsea Women neste momento. As jogadoras, a comissão técnica e o clube como um todo sabem disso.

Apesar disso, Hayes, como sempre, busca manter a calma e lidar com a partida como se fosse apenas mais um jogo. Mesmo que tenha muito por batalhar:

“Estamos atingindo nossa melhor forma mas isso é uma semifinal de copa. São dois times muito bom que tem batalhado todos os anos pela liga e pelas copas. Não acho que há qualquer diferença no que isso [a boa forma] significa“.

Ademais, a treinadora destacou que, mesmo que as Gunners joguem em casa, a equipe não pode se deixar abalar e deve pisar em campo sabendo exatamente o que fazer. Afinal, não é a primeira vez que as Blues se encontram nessa situação, de decidir fora de casa:

“Estou acostumada a estar nessa posição. Você não escolhe quais jogos você quer aparecer para jogar. Você deve fazer isso [dar o máximo] em todos os jogos. Enquanto um é visto como mais difícil que outro, para nós é apenas mais um jogo em nossa busca por conquistar troféus“.

“As jogadoras se desenvolveram para se tornar um time profissional e de ponta, que compete em todas em frentes, todos os anos. E esse é o lugar que queremos estar. Nós queremos competir para chegar à final da FA Cup novamente. Nós somos as atuais campeãs e queremos defender nosso título“, ressaltou Hayes sobre a postura da equipe diante da semifinal.

Nova partida, novas circunstâncias

Depois de perder para o Arsenal na rodada de abertura da FA Women’s Super League, o Chelsea tem um empate e uma vitória sobre as rivais. Vitória que garantiu o título da FA Cup 2020/21. Nesse sentido, os encontros entre ass equipes nesta temporada trazem bastante equilíbrio. Mais ainda, o confronto mais recente demonstra a qualidade e a competitividade de ambos os lados.

Porém, a técnica das Blues ressaltou que nada disso tem vez agora. Essa semifinal é única e o que passou não pode, nem deve entrar em campo:

“É importante para o time lembrar que os resultados anteriores não são indicativos da próxima performance“.

Enfim, por tudo que a partida representa a partida e a rivalidade a partida desse domingo promete muito. Arsenal e Chelsea Women se enfrentam no Meadow Park neste domingo (17), com a partida marcada para às 8h30 (horário de Brasília). Portanto, o confronto abrirá o domingo Blue, uma vez que, na sequência, Thomas Tuchel e seus comandados enfrentarão o Crystal Palace em Wembley (às 12h30 do horário de Brasília).

