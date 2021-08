Chelsea tem cinco indicados a melhores da Champions League

Nesta sexta-feira (13), a UEFA anunciou a lista dos melhores por posição da Liga dos Campeões. Nesse sentido, são escolhidos 10 jogadores para cada uma das quatro categoria. Ao passo que os três com maior pontuação são os finalistas. Em suma, são 12 finalistas.

Chelsea e Manchester City aparecem com o maior número de finalistas: oito somando os representantes de cada time. Do mesmo modo, Real Madrid, PSG, Borussia Dortmund e Bayern têm jogadores entre os finalistas.

Finalistas por categoria

Goleiros

Thibaut Courtois (Real Madrid)

Ederson (Manchester City)

Edouard Mendy (Chelsea)

Defensores

César Azpilicueta (Chelsea)

Rúben Dias (Manchester City)

Antonio Rüdiger (Chelsea)

Meias

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Jorginho (Chelsea)

N’Golo Kanté (Chelsea)

Atacantes

Erling Haaland (Borussia)

Robert Lewandowski (Bayern)

Kylian Mbappé (PSG)

Como resultado, o clube londrino é o que tem mais representantes. São cinco no total. Além disso, a única categoria que os Blues não tem representantes como finalistas é a do ataque.

Os Blues no top 10

Por outro lado, levando em conta a classificação dos jogadores do quarto ao décimo lugar, mais jogadores do Chelsea aparecem na lista. Na categoria dos defensores, Thiago Silva surge em quinto lugar.

Da mesma forma, na categoria de meias os Blues estão sendo representados. Mason Mount divide a quarta colocação com Ilkay Gündogan, do Manchester City. Por sua vez, Kai Havertz divide a nona colocação com Georginio Wijnaldum.

Por fim, dentre os atacantes os representantes do time são mais uma vez Mount e Havertz. Enquanto o camisa 29 ficou na sétima colocação, o camisa 19 ficou na nona. Além disso, Romelu Lukaku, que está de volta a Stamford Bridge, divide o nono lugar com Mount.

Sob o mesmo ponto de vista, a UEFA anunciou a lista das melhores jogadoras da Liga dos Campeões feminina. Assim como no masculino, algumas Blues representam o Chelsea dentre os destaques na competição europeia. São elas Ann-Katrin Berger, Magdalena Eriksson e Ji So-youn.

