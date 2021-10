Ben Chilwell vem recuperando a confiança para lutar pela titularidade nos Blues

A vida não tem sido fácil para Ben Chilwell desde o título da Champions League em maio. Após ser peça importante no caminho até o título, o lateral esquerdo dos Blues teve poucos minutos em campo pelo clube e pela seleção inglesa. A princípio, uma falta de continuidade que não era prevista quando o inglês foi titular na decisão no Porto, participando da jogada do gol de Kai Havertz.

Em suma, Chilwell disputou a Euro 2020 pela seleção da Inglaterra, vice-campeã da competição, mas não esteve em campo em nenhum dos sete jogos disputados pela equipe no torneio. Ademais, ele só foi relacionado por Gareth Southgate em duas oportunidades, ficando de fora até do banco nos outros jogos. Sobre essa situação, o lateral deu o seguinte comentário ao site oficial do Chelsea:

“Essa situações acontecem no futebol […] Todos passam por períodos na carreira em que as coisas não são favoráveis e você só precisa garantir que está treinando duro e pronto para aproveitar as oportunidades que surgirem e mostrar que deve estar em campo”, declarou Chilwell.

A concorrência com Marcos Alonso

De antemão, é seguro afirmar que a falta de minutos na competição europeia afetou a confiança do camisa 21 do Chelsea. No entanto, parecia pouco provável que experimentasse poucos minutos em campo também pelo clube. Com o início da nova temporada, Marcos Alonso ganhou a titularidade com Thomas Tuchel e tem correspondido com boas atuações, reduzindo as aparições do inglês.

Desde o início da temporada 2021/22, Chilwell soma apenas 231 minutos em campo e duas partidas como titular, uma delas na Copa da Liga. “Eu não diria que é frustrante […] Marcos está jogando bem e eu tenho que respeitar isso.”, afirmou o jogador. Contudo, o lateral inglês tem demonstrado que está disposto a brigar pela vaga com boas atuações – ambas com gol – em suas últimas duas partidas.

Falha e redenção contra o Southampton

A vitória contra o Southampton, última partida antes da pausa internacional, foi representativa para Chilwell. Antes de mais nada, foi a primeira aparição dele como titular na Premier League nesta temporada. Além disso, ele foi o responsável pela cobrança do escanteio que resultou no gol de Trevoh Chalobah, que abriu o placar do jogo. Entretanto, o pênalti cometido pelo camisa 21 no início do segundo tempo parecia alterar o destino do jogador na partida.

Afinal, a infração ocorreu por uma falha do lateral dos Blues, que se precipitou na marcação ao ex-blue Tino Livramento. Todavia, a tarde ainda reservou um momento de redenção ao atleta. Aos 44 do segundo tempo, ele fechou o placar acertando um belo chute, validado com ajuda da tecnologia da linha do gol. Assim, o gol da redenção de Chilwell na partida fechou o placar. Bem como garantiu os Blues na liderança da Premier League.

Gol pela seleção na atual data FIFA

Em seguida, as boas notícias continuaram para o inglês de 24 anos. Com o corte de Reece James da seleção inglesa, por uma lesão no tornozelo, Southgate convocou o lateral esquerdo para as partidas das eliminatórias. Ao contrário da última Euro, Chilwell recebeu oportunidades e iniciou como titular na partida contra Andorra.

Great win and my first goal for @England, amazing feeling! ❤️ pic.twitter.com/HUcFAwdCBZ — Ben Chilwell (@BenChilwell) October 9, 2021

Como prometido, o lateral estava pronto para aproveitar as oportunidades que surgissem: o jogador abriu o placar e marcou seu primeiro gol pela seleção na carreira. Do mesmo modo que na Premier League, seu gol foi validado com auxílio da tecnologia. Em outras palavras, o VAR teve que reverter o impedimento assinalado em campo para que o gol fosse validado. Por conseguinte, a boa atuação rendeu bons comentários do treinador:

“Tiveram alguns momentos bons na partida: Chilwell marcar um gol, após o período difícil na Euro conosco, me deixou realmente feliz por ele”, declarou Southgate.

Sequência no Chelsea

Por fim, as últimas partidas do Chelsea parecem indicar que de fato Alonso assumiu a titularidade na ala esquerda. No entanto, Chilwell soube se manter preparado para aproveitar as chances à espera de recuperar a posição. A concorrência entre os jogadores é positiva para os Blues, que contam com dois jogadores muito qualificados para a posição.

“Nós estamos confiantes na força do nosso elenco e que nós temos mais do que o suficiente para fazer o que precisamos e conquistar mais troféus”, afirmou o inglês.

Então, se o próprio jogador reconhece os méritos técnicos do elenco, espera-se que a perseverança e a paciência do lateral também sejam boas virtudes para converter o elenco qualificado em um elenco vencedor.

