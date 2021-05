Ben Chilwell: “Não decidimos quando deveríamos”

A derrota sofrida pelo Chelsea contra o Aston Villa poderia ter sido devastadora para a temporada dos Blues. Com a combinação de resultados, o clube poderia falhar no objetivo de terminar no top4 e garantir a vaga na Champions League.

Portanto, Ben Chilwell admitiu que o sentimento no fim do campeonato não foi tão positivo, mesmo com a classificação garantida.

Deveria ter feito melhor

Em um depoimento sincero, Chilwell assumiu que o clima no vestiário não foi bom depois da derrota.

“Estamos na Champions League na próxima temporada, então temos que estar felizes, mas não estávamos nem perto de ser suficientemente bons”.

“Estamos com raiva de nós mesmos porque deveríamos ganhar o jogo”.

Partida difícil

Enfim, o resultado negativo não é apenas demérito do time azul. De acordo com Chilwell, também é necessário reconhecer que o Aston Villa fez uma boa partida e conseguiu anular chances criadas pelos Blues.

“É necessário dar créditos ao Villa, foi o primeiro jogo deles aqui com os torcedores e eles jogaram muito bem e seus torcedores foram bons para eles”.

“Criamos chances durante todo o jogo, mas não decidimos quando deveríamos, e parece que eles marcaram com duas das únicas chances que tinham, mas jogaram bem. O goleiro deles fez algumas boas defesas, talvez devêssemos ter tido um pênalti, mas não fomos suficientemente bons no geral”.

“Foi um ano longo e difícil para todos os times e conseguimos nos garantir entre os quatro primeiros, não foi como queríamos, não estávamos nem perto do nosso melhor, mas conseguimos”.

