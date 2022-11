Aos 38 anos, Thiago Silva atinge marcas pessoais expressivas

Desde que chegou a Londres em 2020, a idade avançada de Thiago Silva era um motivo de alerta para os Blues. Se a qualidade técnica do zagueiro é indiscutível, as dúvidas sobre uma possível queda de desempenho física eram frequentes. Duas temporadas depois, essas questões já parecem ultrapassadas, com a alta performance do brasileiro o credenciando a ser um dos jogadores de maior confiança no elenco, tanto no trabalho de Thomas Tuchel quanto no de Graham Potter.

Champions League e Seleção Brasileira

Prestes a disputar a sua quarta Copa do Mundo, o experiente zagueiro atingiu recentemente algumas marcas individuais importantes. Por sua vez, estas marcas ajudam a entender o tamanho do jogador na história recente do futebol. Em setembro, Thiago Silva se tornou o defensor com o maior número de partidas disputadas pela seleção brasileira na história.

Para tal, o amistoso contra Gana foi a 108ª aparição pela equipe pentacampeã mundial, ultrapassando as 107 de Lúcio, presente em três Copas e campeão mundial em 2002. Pelos Blues, o camisa 6 se tornou também o quinto brasileiro a atingir 100 jogos em Champions League.

Disputando a competição continental pela 14ª vez nesta temporada, ele se juntou a Roberto Carlos, Daniel Alves, Fernandinho e Marcelo nesta seleta lista. A marca foi alcançada justamente contra o Milan, onde o brasileiro é ídolo, na vitória por 2-0 em Milão, no segundo confronto entre as equipes na atual fase de grupos.

Chelsea e seus planos para o futuro

Pelos Blues, Thiago Silva conquistou a Champions League e o Mundial de Clubes sob o comando de Thomas Tuchel. Na competição intercontinental, acabou eleito como o melhor jogador da competição, tendo atuado em todos os minutos das vitórias contra Al Hilal e Palmeiras, ainda que tenha cometido um pênalti na decisão contra a equipe brasileira.

Com contrato até o fim da atual temporada, o brasileiro também é o jogador mais velho a marcar pelos Blues na história da Premier League, aos 37 anos e 123 dias, em clássico contra o Arsenal em abril deste ano. Sobre o futuro, o camisa 6 dos Blues tem uma meta clara: jogar até os 40 anos.

“Meu objetivo é jogar até completar 40 anos, mas não sei se será neste nível ou nesta competição. Depende da atual temporada e também do que vai ocorrer na Copa do Mundo. Também depende de uma extensão contratual, mas esse é o meu objetivo”, declarou em setembro o zagueiro ao completar 38 anos.

Ídolo no Fluminense, no Milan e no Paris Saint-Germain, o brasileiro também parece apto a atingir este patamar nos Blues. Que a passagem por Londres ainda seja curta quando comparada aos clubes anteriores, foi pelo Chelsea que o zagueiro atingiu o maior título de sua carreira – a Champions League em 2020/21 – e, ao que parece, a gestão de Todd Boehly é mais amigável a renovar com jogadores experientes do que a de Roman Abramovich.

Neste sentido, há indicativos de que o Chelsea é onde ele está à vontade para iniciar sua aposentadoria, mesmo que somente daqui a duas temporadas.

