Recordes da Premier League – 2ª parte

Depois do meu post na semana passada Recordes da Premier League – 1ª parte, vamos continuar analisando todos os outros recordes que ocorreram no final da era moderna da Premier League.

E vamos começar com as três equipes que mais venceram no Campeonato. E, não se surpreenda que o Chelsea detém os três primeiros lugares, conforme pode ser visto abaixo. Aliás, o recorde de vitórias foi batido no Campeonato Inglês do ano passado, com 30 vitórias.

Outro recorde que demonstra o equilíbrio entre o ataque e a defesa, é o Saldo de Gols no fim de cada temporada. Sem dúvida que, o time que possui o melhor saldo de gols, geralmente acaba sendo o vitorioso. Isto demonstra uma igualdade entre possuir a melhor defesa (e não tomar gols) e o melhor ataque (fazendo gols). O Manchester City bem que tentou destronar o Chelsea, porém, continuamos ainda como líder neste quesito.

E, por fim, o ataque mais devastador da Era Moderna da Premier League. Apenas três equipes conseguiram superar os três dígitos neste quesito, conforme pode ser visto no quadro abaixo:

Para finalizar, dos seis recordes da nova era da Premier League (Mais número de vitórias, menor número de derrotas, Melhor ataque, Melhor Defesa, e melhor saldo de Gols), o Chelsea lidera em CINCO dos SEIS quesitos.

#GOBlues!!!!

