Pulisic é o jovem dos Blues mais preparado

Se há um motivo para os torcedores se animarem desde o retorno da Premier League é a forma de Christian Pulisic. O norte-americano vem sendo o principal jogador dos Blues nos últimos jogos ao lado do brasileiro Willian. Entretanto, o camisa 22 tem apenas 21 anos de idade e já impressiona pela habilidade e maturidade dentro de campo.

Com gols nas vitórias sobre Aston Villa e Manchester City, o selecionável já marcou oito na atual temporada – somente Tammy Abraham guardou mais. Além disso, Frank Lampard disse que o winger tem capacidade de contribuir ainda mais. “Eu acho que ele pode ser um grande jogador porque surgiu muito novo na Alemanha e teve uma grande transferência. Obviamente as expectativas são altas mas temos que levar em conta a sua idade”, avaliou o manager.

Temporada de adaptação

O meia norte-americano mudou-se oficialmente para o Chelsea após um acordo de 57,6 milhões de libras com o Borussia Dortmund. Entretanto, o atleta contou recentemente que não foi notado logo que chegou. “Os primeiros dois dias de treinos foram nervosos”, diz ele. “Eu tive que ir direto encontrar o time no meio da pré-temporada. Eles são caras legais fora do campo, mas para ganhar esse respeito você tem que mostrar que tem a habilidade. Eu tive que ir com tudo no terceiro dia e só depois de uma boa sessão de treinos é que eu senti que consegui o respeito deles”, completou.

Apesar de um começo meteórico, a sequência no time titular foi interrompida por escolha do técnico. Inclusive, após quatro partidas no banco de reservas, em setembro, o jovem considerou a falta de minutos como “frustrante”. Contudo, Pulisic parece ter aprendido a lição que Lampard tentou ensinar e a sua vontade nos treinos e jogos só aumentou.

Entre lesões musculares, o atacante conseguiu assinalar seis gols até janeiro, quando sofreu uma contusão mais séria que o deixou fora de ação. Todavia, a parada das competições deu a oportunidade que precisava para voltar a sua forma física. O técnico Lampard inclusive ressaltou a vontade do jogador após a volta. “Não há dúvidas sobre sua qualidade. Podemos ver que ele tem muito potencial. Além disso, no momento ele está com muita vontade porque perdeu algum tempo com lesões”, explicou Lampard.

Retrospecto nas últimas partidas

Atualmente os Blues estão na quarta posição da Premier League brigando para se manter na zona de Champions League. Desde a volta já são três vitórias e uma derrota para os comandados de Lampard. Ao todo na temporada o norte-americano marcou oito gols – dois deles desde a volta – e distribuiu seis assistências em 27 aparições por todas as competições.

Pulisic é um jogador eficiente que não precisa de muitas oportunidades para marcar. Inclusive, seus gols de cabeça na temporada, mesmo com 1,70m de altura, comprovam isso. Além disso, participa ativamente da construção e ainda faz bom trabalho de recomposição. No jogo contra o West Ham, suas arrancadas e dribles foram determinantes para sofrer a falta e o pênalti que resultaram em gols de Willian.

Mais experiência apesar da juventude

O norte-americano chegou ao Borussia Dortmund com apenas 16 anos de idade e foi integrado ao elenco principal no ano seguinte. Desde então disputou 144 partidas pelos aurinegros marcando 27 gols e assistindo outros 34. Assim, tem uma média próxima a uma participação em tentos a cada duas partidas, em uma das principais ligas mundiais somente aos 21 anos.

Entretanto, quando Jadon Sancho despontou como realidade para o futebol, Pulisic foi perdendo espaço. Esse foi um dos motivos do questionamento ao valor de sua transferência. Assim, muitos acreditavam que a sua vinda era puramente para atingir o mercado emergente dos Estados Unidos. Portanto, o atleta chegou aos Blues cercado de desconfiança. Contudo, a sua qualidade e trabalho o transformaram no prospecto mais pronto do time atual. Em comparação com os outros jovens atacantes do elenco, Pulisic tem uma média de participações em gol a cada 90 minutos praticamente igual a do artilheiro Abraham.

Outro ponto que atesta a sua maturidade é a participação na seleção nacional do seu país. Ele se juntou aos nacionais com somente 17 anos e é o mais jovem jogador dos Estados Unidos a competir em uma eliminatória de Copa do Mundo. Além disso, Pulisic é o jogador mais jovem a capitanear a seleção norte-americana na era moderna. Outro feito em seu nome é ser o mais jovem a marcar pelo selecionado também.

Projeção para próxima temporada

Questionado sobre a chegada de Timo Werner, Pulisic reconheceu a qualidade do alemão. “Já temos uma equipe realmente forte e com excelentes jogadores. Agora, contratar um como ele é incrível. Estamos focados na presente, mas também estamos animados para a próxima temporada”, afirmou o jovem.

O desempenho do norte-americano realmente aumenta a dificuldade do quebra-cabeças a ser montado por Lampard na época que vem. Todavia, Pulisic parece sair na frente dos outros jovens e, quem pode perder espaço no time titular são Abraham ou Mason Mount, já que o camisa 22 demonstra mais consistência e eficiência dentro de campo.

