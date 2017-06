O que Bakayoko agregaria ao Chelsea?

Provável primeiro reforço do Chelsea para a temporada 17/18, Tiemoué Bakayoko, é mais um volante que será aproveitado por Antonio Conte. Em elenco que já conta com outro francês, N’Golo Kanté, o sérvio Nemanja Matic e o espanhol Cesc Fàbregas, ele deve dar dor de cabeça no treinador (a boa dor de cabeça).

Embora muitos contestem Matic no time, não dá para negar que ele foi muito bem em seus serviços no último ano. Cumpriu bem as funções nas quais foi exigido e acabou como titular na maioria do tempo, superando o técnico e talentosíssimo, Fàbregas.

Já discutimos muito nos últimos meses sobre os dois últimos citados, então voltemos nossas atenções novamente para Bakayoko. Bom no desarme e rápido na chegada ao ataque, um jogador vertical. Há aqueles que questionem mais um volante na equipe, mas já pararam para pensar que não existe nesse atual elenco um atleta com tais características?

Digo, no desarme temos ótimas opções com Kanté e Matic. Mas nenhum deles são incisivos como Bakayoko. Fàbregas é o mais ofensivo dos homens de trás do meio-campo, mas sabemos que o camisa #4 é um cadenciador de jogadas, buscando passes e lançamentos sempre na hora ‘H’.

Pela grana que está sendo investida em sua contratação (R$ 147 milhões, especula a imprensa), ele deve começar a próxima temporada entre os titulares. Meu único medo é que sua chegada proporcione a saída de um dos outros volantes, visto que o espaço vai ser diminuído ainda mais.

