Champions Cup começa nesta sexta, mas Chelsea só estreia dia 28; Record News e Fox Sports transmitem

Como acontece desde 2013, a International Champions Cup marcará presença no calendário de pré-temporada de vários dos principais clubes europeus. A competição versão 2018 começa na próxima sexta-feira (20), com 18 equipes fazendo, cada uma, três jogos. O Chelsea, que ficou de fora apenas na segunda edição, terá italianos, ingleses e franceses como adversários.

As seis ligas mais importantes da UEFA estarão representadas. Da Inglaterra, além dos Blues, jogarão: Arsenal, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham. Atlético de Madrid, Barcelona e Real Madrid são as forças da Espanha. A Itália contará com Internazionale, Juventus, Milan e Roma. Bayern de Munique e Borussia Dortmund são os alemães. A França terá Paris Saint-Germain e Lyon. E o Benfica defende as cores de Portugal.

Os times farão seus duelos nos Estados Unidos, em Singapura e em alguns países da Europa. O confronto entre Manchester City e Borussia Dortmund abre as disputas às 22h05 (de Brasília) desta sexta. O primeiro compromisso do Chelsea é contra a Inter, somente no sábado dia 28, às 15h05, na Allianz Riviera, em Nice, na França. Depois, os Leões encaram o Arsenal em 1° de agosto, às 16h05 de uma quarta-feira, no Aviva Stadium, em Dublin, Irlanda. No dia 7, terça, encerram a participação diante do Lyon, no mesmo horário do jogo anterior, porém curiosamente em casa, no Stamford Bridge.

Com relação às transmissões para o Brasil, haverá novidades. Acostumado a ter os direitos do torneio, o Esporte Interativo desta vez está fora. Quem assume esse papel na TV fechada é o Fox Sports, com a provável exibição de todos os jogos. Na aberta, a Record News vai mostrar as “principais partidas”.

As palavras neste texto condizem com a opinião do autor, não tendo qualquer relação com o Chelsea Brasil.

