Quem são os zagueiros especulados no Chelsea para a próxima temporada

Mesmo ainda brigando em três competições, o Chelsea já começou a planejar o projeto da temporada 2021/22. Um dos setores que diretoria azul mais deve investir para reforçar o elenco é a defesa. Atualmente, o time joga com uma linha de três zagueiros e tem Andreas Christensen, Antonio Rüdiger, César Azpilicueta, Kurt Zouma e Thiago Silva para disputar as vagas.

Vários nomes já foram ventilados para encorpar o sistema defensivo dos Blues. Alguns até já saíram da pauta como David Alaba, que deve assinar com o Real Madrid ao fim da temporada e Dayot Upamecano, que já foi anunciado como novo jogador do Bayern de Munique. Sendo assim, listamos abaixo alguns dos atletas que as especulações são um pouco mais fortes

José María Giménez – Atlético de Madrid – 60 milhões de euros

O casamento entre Giménez e Chelsea é um sonho antigo das duas partes. O nome do zagueiro uruguaio esteve próximo de Stamford Bridge durante toda última janela de verão europeu. Em agosto do ano passado, o defensor de 26 anos deu entrevista falando que amava os Blues e que sonhava em jogar com Frank Lampard. Já em dezembro, ele curtiu uma publicação falando sobre uma possível transferência para o clube inglês.

Giménez está no Atlético de Madrid desde 2013, tem mais de 200 jogos pelos Colchoneros, marcou nove gols e já foi campeão de quatro títulos pelo clube. Ele também é constantemente convocado para a seleção do Uruguai. O contrato com os espanhóis vai até junho de 2023.

Ibrahima Konaté – RB Leipzig – 35 milhões de euros

Se o acerto com Dayot Upamecano não deu certo, a diretoria mirou em outro defensor do Leipzig. Agora, a bola da vez é Ibrahima Konaté. O zagueiro de 21 anos já é visto com muitos bons olhos pelos principais clubes do futebol mundial e de ser um dos nomes mais disputados da próxima janela.

Ele chegou ao Leipzig em 2017 e já neste ano fez jogos pelo time principal. O jovem defensor caminha para fazer 100 jogos pelo clube e já marcou quatro gols. Ele tem contrato até junho de 2023

Jérôme Boateng – Bayern – 10 milhões de euros

A contratação de Upamecano é um sinal de que a diretoria do Bayern pensa reformular o elenco, principalmente no setor defensivo. Boateng deve ser um nome que não terá espaço na nova ideia do clube bávaro e tomará novos rumos. Aos 32 anos, ele coleciona taças na carreira. Já são mais de 25, entre títulos por seleção e time.

Em Munique desde 2011, o zagueiro alemão tem mais de 350 partidas e dez gols pelo atual campeão da Champions League. Seu vínculo com a equipe se encerra ao final desta temporada.

Niklas Süle – Bayern – 37 milhões de euros

Outro que pode deixar o Bayern é Nicklas Süle. Ele perdeu espaço no time titular desde que Hans Dieter-Flick assumiu o comando e firmou a dupla de zagueiros Boateng e Alaba. O interesse do Chelsea pelo zagueiro de 25 anos já foi notícia em Munique.

Süle defende a camisa bávara desde 2017, foi campeão 12 vezes e marcou seis gols por lá. O contrato com o time vai até o fim da próxima temporada.

Pau Torres – Villarreal – 50 milhões de euros

Quem fecha a lista de zagueiros é uma das sensações da defesa espanhola, Pau Torres. O zagueiro de 24 anos está sendo pelos Blues há algum tempo e ficou próximo de desembarcar em Londres no início desta temporada. Torres é cria da base do Submarino Amarelo e forma boa dupla com o veterano Raul Albiol.

Dono de convocações recentes para a seleção da Espanha, ele está perto de completar 70 jogos pelo time principal do Villarreal. O defensor já marcou cinco gols pelo clube.

Além de todas essas especulações, o Chelsea receberá de volta os zagueiros Ethan Ampadu, Fikayo Tomori e Malang Sarr que estão emprestados a outras equipes. O clube também já iniciou conversas de extensão contratual com Christensen e Thiago Silva.

