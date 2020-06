Timo Werner é o novo atacante do Chelsea

Os Blues pagaram a multa de 53 milhões de Euros e acertaram a contratação do atacante Timo Werner, do RB Leipzig. O contrato tem validade até 2025. O atacante alemão, de 24 anos, esteve diretamente envolvido em 102 gols nos 124 jogos de Bundeliga que participou (75 gols e 26 assistências). Anteriormente, o Chelsea já havia contratado o meia marroquino Hakim Ziyech.

Werner é um atacante veloz e versátil. Atua mais como referência no ataque, mas também pode jogar na ponta esquerda, cortando para o meio. Apesar da pouca idade, já chega com uma boa experiência na bagagem. Foi o camisa 9 da seleção alemã na Copa do Mundo de 2018 e completou 14 jogos pela Champions League, com sete gols e duas assistências.

Na atual temporada, tem 32 gols e 13 assistências, em 43 jogos. Está na disputa pela Chuteira de Ouro na temporada, atrás apenas de Robert Lewandowski e Ciro Immobile.

O Chelsea será a sua terceira equipe, que foi revelado no VfB Sttutgart e contratado pelo RB Leipzig em 2016, onde atuou até 2020.

Werner permanecerá no clube alemão até o final da Bundesliga e entrará em contato com seus novos companheiros de equipe em julho, sujeito à aprovação dos exames médicos.

Declarações

“Estou muito contente por ter assinado com o Chelsea, é um momento de muito orgulho para mim estar nesse clube (…) Estou ansioso pela próxima temporada com meus novos companheiros de equipe, meu novo técnico e, claro, com os fãs. Juntos, temos um futuro de muito sucesso pela frente” – Timo Werner “Estamos muito animados que Timo Werner tenha escolhido se juntar ao Chelsea. Ele era um jogador cobiçado por toda a Europa e isso não é nenhuma surpresa. Ele tem essa mistura rara de ser jovem e empolgante, e ainda assim já é estabelecido e se provou em campo. Mal podemos esperar para ter Timo a bordo, mas até lá desejamos a ele e ao RB Leipzig tudo de bom pelo resto desta temporada.” – Marina Granovskaia

Ficha técnica

