Thiago Silva reforçará zaga do Chelsea em 20/21

A zaga do Chelsea tem um novo xerife. Thiago Silva foi anunciado como novo atleta dos Blues, com contrato de um ano e possibilidade de renovação por mais um. De imediato o brasileiro de 35 anos desembarca trazendo consigo o vice-campeonato da Champions League. Ademais, foram oito temporadas no Paris Saint-Germain e inúmeras conquistas domésticas.

Silva é a terceira contratação anunciada nessa semana. Antes dele, Ben Chilwell chegou do Leicester City e Malang Sarr veio de graça do Nice. Quanto ao brasileiro, na temporada 2019/2020 esteve presente em 35 partidas pelo PSG e marcou um gol. Silva foi revelado no Fluminense. Posteriormente foi vendido ao Pedrabranca em 2003.

Por conseguinte, em 2004 atuou no Juventude. Despertou a atenção do Porto, mas apenas atuou pelo time B. De lá seguiu ao Dínamo Moscou, onde acabou frustando o sonho de atuar na Europa ao ficar doente e quase encerrar sua carreira.

Retorno ao Brasil e sucesso na Europa

Pouco tempos retornou ao Brasil. Em síntese, a volta foi especial. Finalmente o brasileiro atuaria no time principal do Fluminense. O tempo passou e Thiago Silva voltou à Europa no ano de 2009, vestindo as cores do Milan. Por fim, no ano de 2012 transferiu-se ao Paris Saint-Germain.

Foram oito anos em Paris: sete títulos da Ligue 1, cinco Supercopas, seis Copas da Liga, cinco Copas da França e o vice na Liga dos Campeões 19/20. Considerado um defensor seguro, Silva é forte e também tem boa atuação nas jogadas aéreas. Em conclusão, a experiência do defensor pode ajudar a juventude do elenco azul na temporada 2020/2021.

Confira as primeiras palavras do novo zagueiro blue: “Estou muito feliz de me juntar ao Chelsea. Estou encantando de fazer parte desse time empolgante do Frank Lampard para a próxima temporada. Estou aqui para brigar por títulos. Espero ver os torcedores do Chelsea em breve, estou ansioso para jogar em Stamford Bridge“.

Ficha técnica

Data de Nascimento: 22/09/1984

Idade: 35 anos

Local de nascimento: Rio de Janeiro

Nacionalidade: Brasileira

Altura: 1,83 m

Posição: Zagueiro

Agente: Paulo Tonietto

