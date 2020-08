Telegraph: Chelsea estuda contratação de Thiago Silva

Capitão do Paris Saint Germain, Thiago Silva está sendo observado pelo Chelsea. De acordo com o Telegraph, os Blues consideram a negociação com o brasileiro de 35 anos. Isso porque um dos desejos de Frank Lampard é reforçar a defesa. Contudo, nenhum atleta chegou ao setor na atual janela de transferências.

Thiago Silva fará seu último jogo pelo PSG neste domingo (23), na final da Champions League. Depois disso estará livre no mercado. O brasileiro passou oito temporadas no clube francês. Segundo o jornal inglês, Milan e Fiorentina também monitoram o atleta. Outra possibilidade é o Everton, comandado por Carlo Ancelotti. Vale destacar que ambos trabalharam juntos no Milan, em 2012.

O Telegraph também informa que o defensor demonstrou interesse em reduzir seu salário, para enfim realizar o sonho de atuar na Premier League. Sendo assim, a proposta do Chelsea são dois anos de contrato. Em suma é mais uma opção a Lampard. No entanto o treinador inglês segue preferindo Declan Rice (West Ham).

Silva é visto com boa opção ao plantel

Thiago Silva conquistou sete títulos da Ligue 1 no PSG. Nessa temporada chegou à primeira final da Champions League com o clube. Nos bastidores ele é visto como boa escolha ao time de Lampard. De imediato traria experiência ao elenco formado por jovens como Kurt Zouma, Andrea Christensen e Fikayo Tomori. Também pode somar forças com Antonio Rudiger, o atleta mais experiente no setor.

Nesse sentido, o Telegraph relata que o salário de Thiago Silva é de £1.3 milhões por mês. Mas conforme relatado há poucos parágrafos, tal fato não seria impedimento, pois é real a intenção de reduzir os ganhos. “Já disse que quero encerrar minha carreira aqui na Europa. A decisão está tomada, será em outro clube, mas meu coração sempre estará aqui [em Paris]”, disse o brasileiro.

Quem já foi especulado à defesa azul

Thiago Silva é um nome atraente aos Blues. Contudo existem outras peças no xadrez azul. Rice e José Gimenez (Atlético de Madrid) são apenas dois deles. Outras opções consideradas no clube são: John Stones (Manchester City), Lewis Dunk (Brighton Hove & Albion), Xavier Mbuyamba (ex-Barcelona).

Todavia, não há oferta oficial a nenhum dos atletas mencionados. O mais próximo foi Rice, contudo o West Ham negou ter sido oficialmente procurado pelos Blues. Muito além da zaga, Lampard também quer mudanças na lateral. Durante o final de semana a imprensa inglesa informou que Ben Chilwell (Leicester City) estava próximo de ir a Londres e realizar exames. Mas até hoje, nada concreto. Para o setor também são monitorados laterais como Sergio Reguilon (Sevilla), Nicolas Tagliafico (Ajax) e mais distante, Marc Cucurella (Getafe).

Os defensores do plantel 2019/2020

A lógica nos Blues é simples: para contratar é necessário vender. A princípio o Sky Sports relatou há algumas semanas a existência de uma lista de dispensas. Nela constam praticamente todos os defensores. Rudiger, Christensen, Zouma e até mesmo Tomori poderiam ser negociados. O inglês inclusive chegou a ser sondado pelo Rennes, da França. Mas assim como as contratações, nenhuma venda se confirmou. No que diz respeito aos laterais, Marcos Alonso e Emerson Palmieri foram cogitados na Internazionale de Milão. O cenário mais real é a venda do ítalo-brasileiro ao time de Antonio Conte.

