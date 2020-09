Tariq Uwakwe emprestado ao Accrington Stanley

Tariq Uwakwe passará a temporada 2020/21 no Accrington Stanley. O atleta do Chelsea atuou em 11 jogos e marcou um gol na temporada passada com a equipe de desenvolvimento do Chelsea. Na temporada 2019/20, o time de desenvolvimento de Stamford Bridge conquistou a Premier League 2. Segundo o clube londrino, o empréstimo na temporada 2020/21 será a primeira oportunidade de Uwawke na categoria adulto.

O atleta de 20 anos se juntou ao clube londrino com 8 anos de idade. Meia-atacante, Tariq desenvolveu a possibilidade de atuação centralizada ou pelas extremidades do campo. Ou seja, apresenta versatilidade para a comissão técnica. O jovem atleta conquistou duas edições consecutivas da FA Youth Cup. Marcando gols em ambos os jogos da semifinal de 2018.

Com o selecionado inglês, Tariq Ukakwe atuou no Sub-18 e conquistou o Torneio de Toulon, em 2017. Assim sendo, Tariq fez a sua estreia na Inglaterra Sub-20 em um duelo contra Angola, vitória inglesa por 1 a 0.

Segundo o Transfermarkt, Tariq Uwawke tem contrato até 30 de junho de 2022 com a equipe londrina.

Desta forma, o destino de Tariq Ukakwe será o Accrignton Stanley, que encerrou a League One na 17ª posição da temporada passada. A nova equipe de Tariq entra em campo contra o Leeds United Sub-21 na terça-feira e, posteriormente, mede forças diante do Peterborough United, no final de semana.

Kingsmeadow

Por falar na equipe de desenvolvimento, o time londrino atuará em Kingsmeadow na temporada 2020/21. A informação foi divulgada inicialmente pela conta Chelsea Youth. Além disso, o estádio de Kingsmeadow também é a casa da Chelsea Women. Confira mais informações aqui.

