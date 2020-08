Sky Sports: Thiago Silva fará exames na quinta-feira

Assim como Ben Chilwell já esteve em Londres, Thiago Silva seguirá para exames médicos no Chelsea nesta quinta-feira (27). A informação é do canal Sky Sports. Isso significa que o zagueiro está cada vez mais perto de ser anunciado no novo clube.

Em contrapartida, a ida de Silva a Londres indica um ponto final ao Paris Saint-Germain. Horas antes o treinador Thomas Tuchel pediu mais empenho dos franceses para manter o brasileiro. Contudo, não houve negociação. Enquanto Tuchel deseja a manutenção do defensor, o diretor de futebol, Leonardo não quer.

Ainda segundo o Sky Sports, os termos entre Chelsea e Thiago Silva já estão acordados. O zagueiro tem 35 anos e possivelmente assine por dois anos. Experiente, Thiago Silva chegará de graça. Em síntese, está livre no mercado após o PSG não ofertar um novo contrato. Seu último jogo pela equipe foi a decisão da Champions League, no último domingo.

Foram oito anos na França e sete títulos da Ligue 1. Antes do PSG, Thiago Silva atuou pelo Milan (Itália), Fluminense (Brasil) e soma passagens em Portugal e Rússia. Pela Seleção Brasileira são dois troféus na equipe principal: Copa América de 2019 e Copa das Confederações, no ano de 2013

