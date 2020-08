Sky Sports: Chelsea próximo de acordos por Chilwell, T. Silva e Havertz

A segunda-feira (24) começa com novidades. De acordo com o site Sky Sports, o Chelsea está muito perto de acordos por Ben Chilwell (Leicester City), Kai Havertz (Bayer Leverkusen) e Thiago Silva (ex-PSG e agora sem clube). Segundo o jornalista Fabrizio Romano, a negociação por Havertz avançou após a última proposta do Chelsea de €80M + €20M (adicionais e bônus). Romano também alega que o Leverkusen recebeu a oferta há três dias.

O comunicado do “sim” ao Chelsea teria chegado na última noite. O contrato de Havertz com os Blues será de cinco anos. Em relação a Chilwell, a transação com o Leicester está praticamente fechada. Ou seja, ele deve ser apresentado nos próximos dias. No entanto o lateral-esquerdo não poderá treinar de imediato, pois se recupera de uma lesão. Quanto a Thiago Silva, o zagueiro chega de graça após encerrar atuar por oito temporadas no Paris Saint-Germain.

Silva possivelmente assine por um ano, podendo ampliar o vínculo pelo mesmo período. Ele tem 35 anos e é visto como referência ao sistema defensivo do Chelsea em 2020/2021. O trio se junta a Hakim Ziyech e Timo Werner como reforços de Frank Lampard. Ambos já treinam desde o final da última temporada.

