Sem espaço, Rüdiger pode deixar o Chelsea em Janeiro

O Chelsea vive uma fase interessante na temporada. O time entra na pausa para os jogos de seleções tendo vencido os últimos quatro jogos e estando invicto há oito.

No final de semana, a equipe bateu o Sheffield United por quatro a um no Stamford Bridge. Os gols foram marcados por Tammy Abraham, Ben Chilwell, Timo Werner e Thiago Silva.

A zaga

O brasileiro balançou as redes de cabeça após cobrança de escanteio, marcando seu primeiro gol com a camisa dos Blues. Ele vem formando uma boa dupla de zaga com Kurt Zouma, que também está em um bom momento.

Dessa forma, Andreas Christensen, Fikayo Tomori e Antonio Rudiger estão lutando para entrar no time. Rudiger, que ainda tem lugar na seleção da Alemanha, pode procurar um novo clube caso o treinador Frank Lampard não dê mais oportunidades para o jogador.

Perda de espaço

O camisa dois esteve ligado a uma possível transferência para o Tottenham durante a última janela, mas acabou permanecendo no elenco. Agora, a janela de inverno está próxima da abertura e Rudiger ainda não jogou um minuto sequer pela Premier League. Rumores de que o Tottenham pode estar novamente interessado já começaram a surgir.

Muitos especialistas da imprensa inglesa acharam estranha a quase exclusão do zagueiro do time principal da equipe azul de Londres. Isso porque, nas últimas temporadas, o jogador vinha sendo importante. Em termos de status e regularidade, esteve à frente de jogadores como Christensen e Tomori, por exemplo.

Porém, após alguns erros, Lampard decidiu utilizar cada vez menos o zagueiro, que deve procurar um novo clube para poder se manter em alto nível e continuar sendo chamado para a seleção alemã.

Darren Bent questiona escolhas de Lampard

O ex-atacante do Tottenham, Darren Bent, falou sobre a situação de Rudiger e criticou as decisões de Lampard.

“Por alguma razão, ele não consegue entrar em campo pelo Chelsea. Talvez Frank não confie nele ou não queira contar com seu futebol. Mas o que ele fez de errado?”, questionou Bent em entrevista para a Football Insider.

“Eu gosto dele, acho que é um bom defensor, mas claramente algo aconteceu. Não sei se seria bom para o Chelsea ver o jogador se mudando para um rival como o Tottenham e jogando bem por lá. Por quê você iria querer ver seus rivais mais fortes? Eu nunca vou entender isso”, afirmou o inglês.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp