Presidente do Atlético afirma que Oblak não deixará clube

Jan Oblak é apontado como principal nome para substituir Kepa Arrizabalaga no gol do Chelsea. Porém, os Blues não terão vida fácil em uma possível transferência. Isso porque o presidente do Atlético de Madrid foi enfático: não há intenção de vender o arqueiro esloveno.

A princípio, em entrevista ao AS Enrique Cerezo afirmou não temer a saída de Oblak. “De jeito nenhum. Estou convencido de que Jan Oblak continuará jogando no Atlético”, disse o cartola do clube espanhol. Além do Chelsea, o Manchester United também demonstrou interesse em ter Oblak. Ele é considerado um dos melhores goleiros do mundo na atualidade e tem 27 anos, dois a mais do que Kepa.

Goleiro evita comentar futuro

Na outra ponta dessa situação está o próprio Oblak. Ele será titular na tarde dessa quinta-feira (13) pela Champions League, contra o Leipzig. Ontem (12) evitou comentar sobre seu futuro. “Esse não é o momento para [falar do futuro]. Agora é a vez de [falar] sobre o Leipzig”, disse ao AS.

Com contrato até 2023, Oblak mantém-se sereno. “Farei uma avaliação da temporada quando o último jogo acabar. Então haverá tempo para conversar. Mas primeiro, [temos o] Leipzig. Eu realmente quero avançar [na Champions League]”, destacou.

