Por que o Chelsea possui o terceiro elenco mais caro do mundo?

No começo do mês de setembro, tivemos o fim do mercado de transferências de jogadores entre clubes. No Chelsea, muitos torcedores reclamaram porque não teve nenhuma negociação de impacto de mercado, mesmo gastando 80 milhões de euros pelo atacante Morata, por exemplo. No mercado geral, esta janela ficou muito inflacionada por conta do PSG que pagou a multa de Neymar (222 M €) e Barcelona que pagará cerca de 140 M € pelo ponta francês Dembélé.

Muitos torcedores se espantaram com a notícia de que os Blues possuem o terceiro elenco mais caro do mundo, atrás apenas da dupla espanhola Real Madrid e Barcelona; mas como o Chelsea possui o terceiro elenco mais caro? Simples, os estudos de valores de elenco não levam em consideração o quanto o clube pagou para contratar o jogador ou quanto vale a multa dos jogadores, e sim uma projeção de valor de mercado dos jogadores.

Por exemplo, o Chelsea foi um dos três clubes do Top 15 que obteve aumento no valor de mercado nesta janela, os outros são Juventus (7°) e Borussia Dortmund (13°). O elenco atual é cotado em 613,4 M €, o segundo clube inglês na lista é o Manchester City (4°) com 588,5 M €, o terceiro é o Manchester United (6°) que possui um elenco avaliado em 565,75 M €. Mas nossa média por jogador (24,54 M €) é menor do que a do Manchester City (28,02 M €) por acaso, são 25 jogadores no elenco Londrino contra 21 do clube de Manchester.

Mas como o Chelsea chegou neste patamar? Alguns jogadores do atual elenco tiveram um grande aumento no valor de mercado graças ao título da Premier League, como Eden Hazard e N’golo Kanté, que atualmente são avaliados em 75 M € e 50 M €, respectivamente. Além de ter contratado um jogador que teve um aumento no seu valor graças as vitórias na Champions League e La Liga que é Álvaro Morata, que vale cerca de 50 M €.

Levando em consideração o clube mais falado neste início de temporada, o Paris Saint Germain mesmo comprando grandes jogadores (Neymar, Mbappé), Neymar não se valorizou mesmo sendo o jogador mais caro do mundo, já Mbappé sim (45 M €), além disso, houve a desvalorização de outros (Thiago Silva, Kurzawa, Ben Arfa, Thiago Motta, Di Maria). Já o Manchester City teve desvalorização com jogadores caros (Bravo, Kompany, Fernandinho, Yaya Touré).

Já no Chelsea apenas Drinkwater, Kenedy e Caballero tiveram desvalorização, mas todos possuem valores abaixo de 10 M €. Temos um elenco com 9 jogadores que se valorizaram nos últimos meses (Rudiger, Christensen, Alonso, Azpilicueta, Kanté, Bakayoko, Hazard, Pedro, Moses e Morata) além de ter jogadores com valores altos que não perderam nem subiram de valor (Courtois, Diego Costa, William, Fabregas, Batshuayi, Cahill e David Luiz).

Top 5 Clubes com maiores valores de mercado

Real Madrid (742,80 M €) Barcelona (706,50 M €) Chelsea (613,40 M €) Manchester City (588,50 M €) Bayern Munique (581,40 M €)

Top 5 Jogadores do Chelsea com maiores valores de mercado

Eden Hazard (75 M €) |9° no ranking geral.| Diego Costa (50 M €) Álvaro Morata (50 M €) N’golo Kanté (50,0 M €) Thibaut Courtois (40,0 M €)

Dados: Transfermarkt.com

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Google

Telegram

WhatsApp