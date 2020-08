Petr Cech: Ninguém está desistindo de Kepa

Longe de ser unanimidade na meta do Chelsea, o goleiro espanhol Kepa Arrizabalaga enfrentou momentos de oscilação na temporada 2019/2020. Consequentemente, a possibilidade da equipe londrina buscar um novo goleiro foi ventilada na janela de transferências. Entretanto, Petr Cech, atleta do Chelsea por 11 anos, afirmou sua crença no progresso do espanhol na equipe londrina.

Petr Cech, que atua em cargo técnico e desempenho no clube londrino, reforçou sua confiança em Kepa. “Ele enfrentou dificuldades na temporada passada e isso é inquestionável. Mas o clube investiu nele e propôs um contrato de longo prazo, pois eles (os dirigentes) acreditam que Kepa tem qualidades e atributos para ter sucesso”, disse Cech em entrevista ao Sport.cz

Na temporada passada, Kepa ficou no banco de reservas do Chelsea em diversas situações de jogo. Em uma delas, a final da FA Cup, quando Willy Caballero assumiu a titularidade da equipe londrina.

Por outro lado, a possibilidade de nova contratação não foi descartada pelo ex-goleiro. “Adições serão feitas ao plantel, talvez na posição de goleiro, e isso é o que está sendo debatido atualmente. Mas ninguém está desistindo do Kepa e todos nós esperamos que ele tenha um grande futuro”, disse Petr.

A janela de transferências está aberta até o mês de outubro, três semanas após a bola rolar para o Campeonato Inglês. “[…] vai até o final de outubro deste ano, então haverá muitas mudanças após o início da Liga”, concluiu o goleiro. Para a temporada 2020/2021, Timo Werner, Thiago Silva, Hakim Ziyech, Ben Chilwell e Malang Sarr já foram confirmados pela equipe londrina.

