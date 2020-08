L’Équipe: Marina estaria forçando “guerra” por Tomori

Fikayo Tomori deve protagonizar “uma guerra de propostas”. Na atual janela o zagueiro já foi cobiçado pelo Stade Rennais, da Ligue 1. E segundo o L’Équipe, Marina Granovskaia estaria tentando criar uma nova situação ao redor do jogador de 22 anos.

De acordo com o jornal, apesar do interesse real do Rennes, Marina estaria buscando contato com outros clubes. A suposta intenção é tentar conseguir uma oferta mais atraente. Em síntese, quem pagasse mais teria Tomori. No entanto, o próprio L’Équipe destaca que o Rennes desenha-se como a equipe com maior interesse no zagueiro.

O atleta foi ausência na reta final da temporada, após sofrer uma lesão. Apesar de ter a confiança de Frank Lampard, o inglês pode ser cedido a outro clube na temporada 2020/2021. De antemão não está claro se o desejo do Rennes é ter o defensor por empréstimo ou em transação permanente.

O time está na Champions League e busca se reforçar com um jogador barato e jovem. Em conclusão, é consenso que a saída de Tomori significará reforço ao sistema. Apesar de desejar Declan Rice, Lampard não voltou às atenções ao setor. A bola da vez segue sendo Kai Havertz, do Bayer Leverkusen.

