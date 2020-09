Lampard desconhece possibilidade de transferência de Hudson-Odoi

Frank Lampard, técnico do Chelsea, afirmou desconhecimento sobre a possibilidade de Callum Hudson-Odoi se transferir na janela de transferências. Questionado sobre interesse dos clubes no mercado de transferências nem relação aos serviços do atleta inglês, Lampard desmentiu e sinalizou negativamente sobre esse cenário. “Eu não tenho ideia [sobre essa possibilidade]. Não tenho nada sobre isso. Eu não sei se há veracidade nisso, portanto, não tenho muito o que falar”, disse o treinador.

Posteriormente, Lampard considerou que o desapontamento em não jogar é uma situação compreensível no futebol. “Eu ficaria surpreso se qualquer jogador não ficasse desapontado quando não jogam partidas. Eu ficaria muito surpreso com isso. Sobre Callum [Hudson-Odoi], e o jovem atleta que ele é, ele tem que focar absolutamente no trabalho que ele faz no centro de treinamento. Todos os dias”.

Além disso, Lampard discorreu sobre suas escolhas para a equipe. “Eu disse isso algumas vezes. Quando eu escolho um time, eu tenho que pensar sobre como os jogadores treinaram, como eles se encaixam no time, como trabalhamos com a bola e sem a bola. Eu não tenho favoritos aqui”, disse o treinador do Chelsea.

Por fim, Lampard afirmou que atletas jovens, como Hudson-Odoi, devem buscar seu espaço no plantel. “Callum é um jovem atleta em desenvolvimento. Muita conversa surgiu por causa da maneira que sua carreira chegou nessa jovem idade. Esses fatos servem para todos os jogadores jovens do plantel. Eles vão ter que trabalhar todo dia com a ideia que eles vão se escalar na formação inicial”, disse o treinador.

