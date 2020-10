Jake Clarke-Salter desperta interesse de clubes da Championship, diz Goal.com

Segundo o Goal.com, Jake Clarke-Salter disse não aos clubes do exterior para atuar na Championship, a segunda divisão inglesa. O portal esportivo afirma que Clarke-Salter era monitorado pelo Club Brugge (Bélgica) e Trabzonspor (Turquia). Entretanto, diversas equipes da divisão de acesso nacional desejam o defensor do Chelsea Football Club.

O Goal.com aponta que Derby County, Huddersfield Town, Birmingham City e Sheffield Wednesday registraram o desejo de contar com o atleta de 23 anos. Jake Clarke-Salter atuou no Birmingham City na temporada 2019/20. Assim sendo, ele entrou em campo em 23 oportunidades e marcou um gol na temporada passada.

Além disso, o defensor foi relacionado para o amistoso do Chelsea, na pré-temporada, contra o Brighton. Na oportunidade, empate em 1 a 1 no Amex Stadium, em jogo disputado na cidade do litoral inglês. Por outro lado, o portal relata que a concretização de um negócio está longe de acontecer. Isso se deve ao interesse de quatro clubes nos serviços do jovem defensor.

Segundo o Transfermarkt, Jake Clarke-Salter está no Chelsea desde o ano de 2015 e o contrato com o clube londrino tem duração até junho de 2022. O defensor atuou no Bristol Rovers, Sunderland, Vitesse (Holanda) e, posteriormente, no Birmingham City. Canhoto e com 1,88 de altura, Clarke-Salter definirá seu futuro até dia 16 de outubro. Data do encerramento da janela entre Premier League e Championship.

