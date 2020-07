Internazionale prepara oferta por Emerson

A Sky Sports noticiou nesta sexta-feira (3) que a Internazionale de Milão estaria preparando uma oferta pelo lateral Emerson, do Chelsea. O brasileiro atua pela seleção da Itália e voltaria a atuar sob o comando de Antonio Conte, que o trouxe para Londres. Assim, o jogador faria a sua volta à Seria A, tendo atuado também pela Roma.

Emerson esteve em 19 partidas na temporada atual mas somente uma delas após o reinício das competições. O atleta de 25 anos vem tendo dificuldades para chegar ao time titular do Chelsea. Portanto, o treinador Frank Lampard veria com bons olhos a sua transferência. Outro fator de nota é a procura dos Blues por um novo jogador para a posição, visto que nenhuma das peças do elenco está em boa fase. Os londrinos tem em Bem Chilwell seu alvo número um.

Entretanto, em entrevista coletiva, Lampard desmentiu qualquer interesse do clube italiano em contar com o jogador. “Não estou sabendo de nada”, disse o técnico. “Estou focando no time e no elenco no dia-a-dia. Essas são questões que teremos que responder quando a janela de transferências abrir ao final da temporada”, completou.

