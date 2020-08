Imprensa aponta possíveis saídas de Rudiger e Emerson

O vai e vem da janela de transferência chega a mais um dia. Nessa quarta-feira (12) há mais especulações envolvendo o Chelsea. A princípio, com duas possíveis saídas de Londres. Questionados na defesa, Antonio Rudiger e Emerson Palmieri podem trocar de clubes.

De acordo com a imprensa inglesa, Rudiger pode permanecer na Premier League. Porém, vestindo as cores do atual campeão nacional, o Liverpool. O primeiro jornal a especular tal mudança foi o Mundo Desportivo da Espanha há algumas semanas. Porém hoje na Alemanha há uma sinalização acerca de uma potencial transferência pela frente.

O interesse dos Reds aumentou após a venda de Dejan Lovren. Como resultado, atualmente o Liverpool conta com apenas três defensores no plantel. Segundo Sport Buzzer da Alemanha, Frank Lampard estaria disposto a conversar a respeito da saída do defensor. Rudiger tem 27 anos e está no Chelsea desde 2017. Ele foi comprado junto à Roma e também soma passagens pela Bundesliga. Seu contrato vai até 2022.

Emerson mais próximo da Itália

Outra especulação do mercado é a venda de Emerson Palmieri a Internazionale, comandada por Antonio Conte. Ontem o Chelsea Brasil informou que o ex-treinador dos Blues demonstrou interesse em contar com outro defensor blue. Emerson virou alvo prioritário após as negociações com Marcos Alonso travarem. A informação do Football Insider é que Lampard teria dado sinal verde à venda do brasileiro naturalizado italiano.

A Inter estaria disposta a pagar £18 milhões pelo lateral-esquerdo. Curiosamente Emerson chegou ao Chelsea na “era Conte”, mas não vingou. Questionado por suas atuações, o brasileiro também estaria disposto a trocar de time. Emerson tem contrato com os Blues até junho de 2022.

Dinheiro em caixa

As possíveis vendas são vistas com bons olhos no Stamford Bridge. Isso porque o Chelsea quer comprar pelo menos um lateral-esquerdo e um defensor. Porém, necessita se desfazer de algumas peças pouco utilizadas. Diante disso, negociar jogadores pouco utilizados é uma opção para ter dinheiro disponível aos novos reforços.

Nomes para defesa azul

Na contramão de quem sai, há nomes com desejo de desembarcar em Londres. A prioridade na lateral segue sendo Ben Chilwell, do Leicester City. Em síntese, as negociações estão travadas já que os Foxes não pretendem reduzir o valor cobrado. Também pesa o fato de Lampard estar focado na compra de Kai Havertz, do Bayer Leverkusen.

Sendo assim, as transações do sistema defensivo somente entrariam no foco do treinador após a conclusão com Havertz. Outra prioridade de Lampard para a defesa é Declan Rice, do West Ham. O meio-campo também atua na zaga e é visto pelo treinador de 42 anos como principal nome à zaga. Mas assim como Chilwell, a cifra cobrada pelo West Ham é alta. Hoje os Hammers negaram ter recebido uma proposta pelo polivalente.

Enquanto isso, Rice segue de férias. Ele tem contrato com o West Ham até 2024 e é esperado na pré-temporada, prevista para iniciar na segunda-feira (17). Outras opções são José Giménez (Atlético de Madrid) e Nicolas Tagliafico (Ajax) para zaga e lateral, respectivamente.

