Gazzetta dello Sport: Conte quer Emerson e Kante na Inter

Antonio Conte segue em busca de reforços ao seu plantel da Internazionale de Milão. Segundo a Gazzetta dello Sport, o ex-treinador do Chelsea pretende investir em dois atletas de Londres. Emerson Palmieri e N’Golo Kante são vistos como peças importantes para Conte.

De acordo com a Gazzetta, Kante é classificado como atleta com “DNA de vencedor”. Ou seja, o italiano quer o volante para dar corpo ao sistema de marcação. Com isso o comandante pretende almejar novas conquistas. Sendo assim, a meta é ter medalhões e dar sustentação aos novatos.

Há interesse, mas sem proposta

Quanto a Emerson, a última informação sobre o atleta diz respeito a uma proposta dos italianos ao Chelsea. Inclusive o próprio lateral-esquerdo já havia se interessado na mudança de país. Caso a transação se concretize, seria o retorno de Emerson ao país onde se destacou.

O elenco atual da Inter conta com Victor Moses, emprestado pelo Chelsea e Romelu Lukaku, ex-Blue. No entanto, apesar de demonstrar interesse em Kante, o jornal italiano não aponta qualquer oferta concreta da Inter. Situação diferente da vivida por Emerson. Ambos ainda têm contrato com o Chelsea. Por fim, a dupla foi contratada nos Blues justamente a pedido de Conte.

