Gazzeta dello Sport: Inter também está de olho em Kante

Antonio Conte quer montar sua própria versão do Chelsea na Internazionale de Milão. Isso porque o ex-treinador dos Blues, além de cobiçar Emerson Palmieri para lateral-esquerda, também mira N’Golo Kante ao setor de meio-campo. Segundo a Gazzeta dello Sport, Kante é o nome favorito de Conte para reforçar a equipe na temporada 2020/2021.

Apesar de ter sido campeão do Mundo com a França em 2018, Kante perdeu a unanimidade que tinha nos Blues com a chegada de Frank Lampard. Ainda de acordo com a Gazzeta, a escolha de Conte por Kante se dá pelo fator experiência. Em síntese o italiano sonha em montar um time jovem, mas equilibrado com atletas campeões. Com isso a meta do treinador é brigar por títulos no próximo ano.

De intocável a negociável?

Kante tem 29 anos e há poucas temporadas era “intocável” no meio-campo dos Blues. Contudo, na temporada passada esteve em menos de 30 partidas pelo Chelsea. Deve-se destacar que muitas das ausências foram por lesão. E apesar de o jornal italiano noticiar o interesse de Conte por Kante, não há nenhuma informação concreta sobre proposta ao Chelsea. O francês está em Londres desde a temporada 2016/2017, vindo do Leicester City.

