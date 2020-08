Football Insider: Giménez é o principal alvo para a zaga do Chelsea

De acordo com o Football Insider, o principal alvo do treinador Frank Lampard é o zagueiro José Giménez, do Atlético de Madrid.

Os Blues já se reforçaram no meio de campo e no ataque. O alemão Timo Werner e o marroquino Hakim Ziyech já foram confirmados, enquanto o também alemão Kai Havertz parece estar próximo de um acordo. O clube londrino espera acertar tudo com o Bayer Leverkusen nas próximas semanas.

Fraquezas do elenco

A partir de agora, ao que tudo indica, o foco das contratações está na zaga, na lateral esquerda e no gol. Kurt Zouma, Andreas Christensen e Antonio Rudiger não convenceram a ponto de se firmar como zagueiros incontestáveis. Ao mesmo tempo, Emerson Palmieri e Marcos Alonso deixaram a desejar na lateral esquerda, principalmente defensivamente. No gol, Kepa Arrizabalaga foi uma grande decepção desde que chegou do Athletic Bilbao, em 2018.

Dessa forma, o Chelsea precisa assiduamente de jogadores para melhorar sua defesa. Pensando em zagueiros, o nome que ganhou mais força na última semana foi o de Giménez.

O clube azul de Londres acredita que o uruguaio de 25 anos traria maior estabilidade para o time. A diretora Marina Granovskaia já estaria conversando com o Atlético sobre a possível transferência. A transação giraria em torno de 55 milhões de libras. Ele possui uma multa rescisória de 110 milhões de libras, mas seu valor de mercado não é tão alto assim, o que facilitaria um acordo por bem menos.

Gimenez começou 23 jogos como titular nessa temporada sob o comando de Diego Simeone. Vale lembrar que, além de ser zagueiro, o jogador de 1,85 metros de altura também atua como lateral direito e como volante.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp