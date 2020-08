“Foi um prazer e uma honra jogar neste clube,” diz Pedro ao se despedir do Chelsea

Chegou ao fim a passagem de Pedro no clube londrino. O espanhol de 33 anos não teve seu contrato renovado, e deve ter como provável destino a Roma. Após a última partida dos Blues na temporada, contra o Bayern de Munique, o jogador, a exemplo de Willian, também se despediu em suas redes sociais.

“Depois de cinco anos maravilhosos, minha etapa no Chelsea FC chega ao fim. Muito obrigado à direção do clube, aos treinadores e companheiros de equipe que tive e, da mesma forma, aos torcedores: obrigado pela experiência de ser um membro de sua grande família. Tenho sido muito feliz aqui, vocês me fizeram sentir em casa.

Foi um prazer e uma honra jogar por este clube e ganhar os títulos da Premier League, da FA Cup e da Liga Europa, assim como competir em uma das melhores ligas de futebol do mundo. Fiz a escolha certa, levo comigo memórias maravilhosas e inesquecíveis.

Despeço-me muito contente com esta fase da minha carreira, e também estou muito entusiasmado com a próxima que se iniciará. Por fim, obrigado e boa sorte para o futuro.”

Números de Pedro com a camisa do Chelsea

O espanhol fez sua estreia no Chelsea contra o West Bromwich Albion em agosto de 2015. Contudo, marcou seu primeiro gol na Premier League em casa contra o Sunderland em dezembro de 2015, o primeiro jogo após a saída de José Mourinho do cargo de técnico.

Em cinco temporadas vestindo a camisa dos Blues, atuou em 206 partidas, anotando 43 gols e distribuindo 23 assistências. Ele conquistou a Premier League, FA Cup e a Liga Europa. Na atual temporada, o atacante participou de 23 partidas, balançado a rede em duas oportunidades e dando duas assistências.

