Express Sport: Nome de Ben Chiwell volta a ganhar força

De acordo com o Express Sport, Ben Chiwell irá comunicar ao Leicester City nesta semana que pretende deixar o time para ir ao Chelsea. O mercado abriu na última segunda (27) e os Blues têm a intenção de continuar contratando para fortalecer o elenco e subir de nível a partir da próxima temporada.

Com Hakim Ziyech e Timo Werner já contratados a um custo combinado de cerca de 100 milhões de euros, o jogador do Bayer Leverkusen, Kai Havertz, deve ser o próximo da lista visto que os termos já foram acordados com o alemão. Os valores devem girar em torno de 90 milhões de euros.

Com o meio e o ataque reforçados, as atenções de Frank Lampard se voltam à defesa, muito criticada na temporada. Foram 54 gols sofridos em 38 jogos, sofrendo mais gols do que qualquer outro na metade de cima da tabela.

Desejo do comandante

Frankie é um admirador de Chiwell há bastante tempo e estuda sua contratação com carinho. Ele acredita que o lateral pode ser a solução para a equipe ao longo prazo.

O jogador tem apenas 23 anos e já se afirmou como um dos laterais mais valorizados da primeira divisão inglesa. Marcou três gols e deu três assistências em 27 jogos da Premier League nesta temporada. Os números ofensivos poderiam ser ainda melhores se não fosse uma lesão, que o tirou da parte final do campeonato.

É titular há três temporadas, depois de um breve período emprestado ao Huddersfield. No total, já acumulou 123 partidas, incluindo 99 na Premier League, marcando quatro gols e dando 12 assistências.

Chiwell está no King Power Stadium desde seus 12 anos de idade e tem contrato até 2024. Porém, a vontade de sair parece estar crescendo, o que acontece por diferentes motivos.

Aspirações maiores

Segundo o Express Sport, o inglês deseja jogar sob o comando de Lampard, ídolo de Chiwell por muitos anos. Além disso, outro fator que influencia a vontade do lateral esquerdo é a oportunidade de jogar a próxima Champions League.

Vale lembrar que o time de Brendan Rodgers fazia uma boa campanha e parecia ter sua vaga assegurada para a maior competição de clubes do mundo. Contudo, a equipe acabou sendo ultrapassada pelo Manchester United e pelo próprio Chelsea, indo apenas para a Liga Europa.

O camisa 3 teria a ambição de assinar com os londrinos por pelo menos cinco anos, se tornando um nome ainda mais valorizado na Premier League. Até o momento, pela seleção, ele jogou 11 partidas sob o comando de Gareth Southgate.

Os Foxes estão pedindo algo em torno de 87 milhões de euros, de acordo com a imprensa inglesa. Entretanto, com a vontade do inglês de sair, unida à queda dos valores de transferências em decorrência da pandemia do coronavírus, o Leicester pode acabar diminuindo bastante essa pedida.

O Chelsea não está imune aos efeitos da crise global, mas é financeiramente mais saudável do que muitos outros. Isso ocorre, principalmente, devido a gestão de Marina Granovskaia, diretora executiva. Pesa também o fato dos Blues terem ficado proibido de fazer contratações por um ano devido ao embargo de transferências imposto pela FIFA.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp