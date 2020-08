Express: Chelsea tem lista de cinco atletas para contratar

Com dois reforços anunciados, o Chelsea seguirá ativo na janela de transferências. De acordo com o Express, tanto Frank Lampard quanto Marina Granovskaia já sabem quem deve ser o foco dos Blues no mercado. E para isso, há uma lista de possíveis reforços. Ou seja, Lampard quer fazer o que não pôde em sua primeira temporada nos Blues: ir às compras.

A lista do Express inclui os cinco nomes vistos como prioritários no Stamford Bridge. Confira a seguir:

Kai Havertz (Baver Leverkusen) – Atacante

Havertz tem 21 anos e foi o destaque ofensivo no Bayer Leverkusen. O alemão já demonstrou interesse em trocar de clube, mas o Leverkusen está adiando a transação. O “x” da questão está no valor exigido. Enquanto o Leverkusen almeja £90 milhões os Blues estabeleceram £70 milhões como quantia justa a ser paga.

Nos bastidores do clube alemão existe a ideia de que não é possível dar um “desconto”, pois Havertz ainda tem dois anos de contrato. Na última temporada o atacante atuou em 45 partidas. Havertz anotou 18 gols, contribuiu com nove assistências e ajudou o Leverkusen a alcançar a 4ª posição na Bundesliga.

Ben Chilwell (Leicester City) – Lateral-esquerdo

Enquanto há outras opções como Nicolas Tagliafico (Ajax) e Sergio Reguilon (Sevilla) Lampard segue obstinado em ter Chilwell. Desde a temporada passada o nome do lateral-esquerdo dos Foxes está na mente de Lampard. Há rumores de que o atleta está perto de ser anunciado no Stamford Bridge. Mesmo não pagando os £80 milhões solicitados pelo Leicester, Chilwell deve se tornar o lateral-esquerdo mais caro do mundo.

Declan Rice (West Ham) – Zagueiro

Lampard vê em Rice a solução ao meio da zaga azul. O defensor de 21 anos foi revelado na Academia, mas ganhou destaque no West Ham. Hoje no rival o inglês tem valor estimado em £80 milhões. Semana passada a imprensa inglesa chegou a noticiar uma possível oferta pelo defensor.

Contudo os Hammers negaram. Enquanto isso Lampard segue focado no atleta que também pode atuar como volante. Assim como Havertz, Rice tem interesse em trocar de clube. Contudo o West Ham travou a negociação ao estipular o valor de venda acima do que o zagueiro realmente custa.

Jan Oblak (Atlético de Madrid) – Goleiro

Eliminado nas quartas-de-final da Champions League com o Atlético de Madrid, Oblak já deixou claro que pode sentar e ouvir novas propostas. Nesse sentido os Blues podem surgir como destino do esloveno. Por sinal ele é o número um para assumir a vaga de Kepa Arrizabalaga. Oblak ainda tem contrato com o clube espanhol. Ou seja, uma possível negociação provavelmente se desenhar como as anteriores:: clube de origem dificultando a venda.

Houssem Aouar (Lyon) – Meio-campo

Por fim e não menos importante está Aouar. Peça chave no Lyon semifinalista da Champions League 2019/2020, o francês de 22 anos vem sendo monitorado por pelo menos três clubes ingleses. O Chelsea é um deles. Diante desse cenário o próprio diretor de futebol do Lyon, Juninho Pernambucano está ciente de que será difícil manter Auoar.

