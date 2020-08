Eurosport: Voller nega acordo por Havertz

Enquanto parte da imprensa inglesa dá como certa a chegada de Kai Havertz ao Chelsea, surgiram dúvidas na Alemanha. De acordo com o Eurosport, ainda não há nada definido em relação ao futuro do atleta. Após ser questionado sobre a possível venda do meia-atacante aos Blues, o gerente de futebol do Bayer Leverkusen negou a transação.

“Isso é um absurdo”, disse Rudi Voller à imprensa alemã. Mais cedo o Sport Bild havia informado que o Chelsea pagaria €80m (£72m) mais €20m (£18m) em bônus ao Leverkusen. Apesar de Havertz querer mudar de clube, o time alemão segue endurecendo a negociação.

Não é de hoje que o Leverkusen tenta segurar a negociação. Anteriormente os alemães já rejeitaram outras propostas por conta de valores. Em contrapartida, na outra ponta da mesa está Kai Havertz. O jogador de 21 anos deseja jogar em Londres. Segundo a imprensa alemã, ele quer o fim da negociação o quanto antes.

Chelsea está disposto a pagar bonificação dupla

Mais cedo o Sky Sports havia informado que Havertz seria vendido por €80 milhões. Além disso, imediatamente o Chelsea desembolsaria €10 milhões. Esse montante refere-se a um bônus ao clube alemão. Posteriormente mais €10 milhões seriam pagos, caso Havertz conquiste títulos no Chelsea.

Chilwell está em Londres nessa segunda-feira

Se a “novela Havertz” não avança, Ben Chilwell pode ser anunciado nos próximos dias. O lateral-esquerdo está na capital inglesa hoje (24). O jogador foi submetido a exames e médicos do Chelsea analisam o tempo de recuperação do atleta. Estima-se que Chilwell fique fora de três a seis semanas. Ele se lesionou na temporada passada e foi ausência na reta final do Leicester City. O Athletic afirma que o Chelsea desembolsará £50 milhões pelo jogador.

Thiago Silva também é esperado em Londres

Outro nome próximo do Chelsea é o de Thiago Silva. Vice-campeão da Liga dos Campeões com o Paris Saint-Germain, o brasileiro quer jogar na Premier League. Enquanto o jornalista do Sky Sports, Fabrizio Romano alega que o Chelsea ofertou um ano de contrato – com opção de renovar por mais um – o ESPN dos Estados Unidos tem outra informação.

Silva já teria acertado seus termos com o Chelsea. Em síntese, faltam apenas alguns detalhes entre clube e empresário. De acordo com o canal norte-americano, o zagueiro terá uma reunião com Frank Lampard ainda hoje. Apesar de ter 35 anos, Thiago Silva é visto como melhor opção ao sistema defensivo na nova temporada.

Isso porque o jogador não custará dinheiro algum aos cofres de Roman Abramovich. Antes de acertar com o Chelsea, Silva teria rejeitado uma proposta da Fiorentina. Enquanto os rumores continuam, os Blues têm apenas três reforços concretos: Hakim Ziyech (ex-Ajax), Timo Werner (ex-Red Bull Leipzig) e Xavier Mbuyamba (ex-Barcelona).

Este último atuará na Academia para se desenvolver melhor. Mbuyamba também chegou de graça, pois seu vínculo com o clube espanhol se encerrou. A temporada 2020/2021 da Premier League tem início no dia 12 de setembro. A janela de transferências da Inglaterra fecha no mês de outubro.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp