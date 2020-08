ESPN: Thiago Silva teria rejeitado Fiorentina e espera contato do Chelsea

Conforme especulado pelo Telegraph, de fato o Chelsea quer Thiago Silva para reforçar a zaga na temporada 2020/2021. E segundo o ESPN dos Estados Unidos, o clube já prepara uma oferta ao brasileiro que tem 35 anos. Silva está no Paris Saint-Germain há oito temporadas e neste domingo (23) fará seu último jogo pelo clube.

De acordo com a emissora dos EUA, apesar de ter recebido uma proposta para jogar na Fiorentina por duas temporadas, Thiago Silva segue focado na Premier League. Sendo assim, possivelmente o Chelsea oferte algo próximo ao dos italianos. Um fato favorável aos Blues é a ideia de Thiago Silva aceitar reduzir seu salário. Ele é visto como um nome experiente ao sistema defensivo.

Quem pode chegar

A zaga foi o calcanhar de Aquiles de Frank Lampard em 2019/2020. Portanto o inglês quer iniciar o ano com o setor ajustado. Ao passo que Thiago Silva é especulado, o Goal também traz uma matéria nessa sexta-feira (21) sobre o atual sistema defensivo dos Blues. Isso porque Lampard ainda estaria preso à ideia de contratar Declan Rice, do West Ham. Contudo, Rice atuou boa parte da temporada passada como volante. O jogador tem 21 anos e foi revelado no Chelsea. Porém, aos 14 se transferiu ao West Ham.

O Goal também relata a existência de outro zagueiro na lista dos Blues. Trata-se de Lewis Dunk. Capitão do Brighton Hove & Albion, Dunk tem 28 anos. O Brighton já deixou claro não ter interesse na negociação. Tanto que renovou com o atleta por cinco anos nessa sexta-feira.

Eis então o nome de outro atleta dos Seagulls: Ben White. O lateral-esquerdo inglês chamou a atenção de Lampard por seu desempenho na Championship. White atuou emprestado ao Leeds United – campeão da Segunda Divisão – tornou-se alvo de equipes da Premier League. Mas os Whites estão mais ansiosos que o Chelsea. Em suma, já fizeram pelo menos três ofertas pelo lateral. Por fim, todas foram rejeitadas.

Futuro dos atuais zagueiros

Enquanto estuda novas contratações, Lampard tem outra dor de cabeça. Fikayo Tomori é pretendido pelo Stade Rennais, da França. Em contrapartida, Antonio Rudiger foi ligado ao Liverpool. Restam Andreas Christensen e Kurt Zouma. Eles foram os zagueiros na temporada 2019/2020 e receberam críticas pelo desempenho ruim. Com eles o Chelsea cedeu 54 gols em toda Premier League. Todos ainda têm contrato com os Blues, mas não há sinalizações de conversas sobre renovação.

Pré-temporada começa amanhã

Nesse meio tempo o elenco do Chelsea se reapresenta neste sábado (22) em Cobham. Atletas como Ethan Ampadu e Kepa Arrizabalaga são esperados. Ambos podem deixar o clube, um por empréstimo e o outro em definitivo. Para o gol as sondagens por Andre Onana (Ajax) e Jan Oblak (Atlético de Madrid) continuam. Em conclusão, restam Kai Havertz (Bayer Leverkusen) e Ben Chilwell. De acordo com o Goal a expectativa é concluir as transações até a próxima semana, apesar das altas quantias pagas.

