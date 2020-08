Especulado no Chelsea, Gimenez diz ser fã dos Blues

Frank Lampard deseja reforçar seu sistema defensivo, isso é fato. Entre os nomes especulados no Stamford Bridge está o de Jose Gimenez. Por coincidência o uruguaio deu uma declaração que repercutiu nessa quarta-feira (19). Como consequência, aumentam-se os rumores sobre uma provável negociação com os Blues.

Em entrevista a La Liga, Gimenez elogiou o clube e Lampard. “Eu adoraria jogar com Lampard. Eu costumava assistir aos jogos do Chelsea quando criança, eu amava eles”, afirmou o jogador do Atlético de Madrid. Aos 25 anos Gimenez já foi apontado como defensor favorito à zaga do Chelsea na temporada 2020/2021.

Ainda sem reforços ao setor

Contudo, Declan Rice parece ter assumido a dianteira. Em contrapartida Gimenez é mais barato. Enquanto o inglês de 21 anos é especulado por £80 milhões, Gimenez custaria apenas £50.4 milhões. O uruguaio tem contrato com o Atlético até 2023.

Além de Gimenez outro atleta do Atlético de Madrid observado pelo Chelsea é Jan Oblak. Segundo o Express, o arqueiro tem sido o principal nome na Diretoria dos Blues para assumir o gol. Mas para Oblak chegar é necessário primeiro vender Kepa Arrizabalaga. Em suma, tentar recuperar o investimento feito no espanhol há algumas temporadas.

