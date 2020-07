‘Emerson pediu para ser negociado’, afirma jornalista italiano

O lateral Emerson Palmieri poderia estar de saída dos Blues. Pelo menos é o que afirma o jornalista italiano Nicolò Schira. O especialista em mercado cravou em seu Twitter que o jogador já “entregou os papéis de transferência” e pediu para ser negociado. Segundo ele, o ítalo-brasileiro estaria visando a disputa da próxima Eurocopa e gostaria de mais tempo de jogo. Além disso, Marina Granovskaia já haveria estabelecido a taxa de 25 milhões de euros para liberá-lo.

#EmersonPalmieri has handed in a transfer request to #Chelsea. The left-fullback wants to return to Italy to keep his spot in the #Azzurri #EURO2021 squad. Marina Granovskaia wants €25M. Talks ongoing between #Inter&Emerson’s agents who is also liked by #Juve coach #Sarri. #CFC

— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 8, 2020