Eliminação do Atlético renova esperanças do Chelsea por Oblak

Na véspera da partida entre Atlético de Madrid e Leipzig o goleiro Jan Oblak havia dito que não comentaria seu futuro, pois o foco era a Champions League. No entanto a eliminação dos espanhóis nessa semana renovou as esperanças do Chelsea em contar com o esloveno. Isso porque ele é o nome preferido de Frank Lampard para substituir Kepa Arrizabalaga na próxima temporada.

Oblak ainda tem contrato com o Atlético e segundo o Football London, a Diretoria não tem interesse de vendê-lo se a cláusula de liberação no valor de £109 milhões não for cumprida. Ao passo que nega negociar Oblak, os espanhóis estão próximos de assinar com um novo goleiro.

Atleti prepara substituto

Tal fato indica que a venda de Oblak pode sim acontecer. Ivo Grbic do Lokomotiva Zagreb está viajando nesse final de semana para acertar seus “termos pessoais” com o Atlético. O contrato seria de quatro anos na Espanha. Especula-se que Grbic tenha custado apenas 5 milhões de euros.

Essa nova transação, segundo o Football London pode indicar que o Atlético prepara um substituto a Oblak. Por fim, outro alvo do Chelsea que atua no clube espanhol é o defensor Jose Gimenez, nome observado pela diretoria azul.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp