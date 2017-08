Cinco jovens para o Chelsea observar

Há anos, o Chelsea procura bons jogadores jovens para investir – nestes investimentos alguns tiveram sucesso em Stamford Bridge, como Eden Hazard; outros sucesso em outros clubes, como Kevin de Bruyne, e há também aqueles que até hoje não mostraram nada, como Lucas Piazón. Neste post, traremos cinco jovens que o Chelsea deve ficar de olho para o futuro.

1 – Alejandro Grimaldo (Benfica)

O primeiro da lista é o lateral esquerdo espanhol Álex Grimaldo, cria da base do Barcelona. O jogador de 21 anos passou quatro anos no time B do clube espanhol até se transferir em 2016 para o Benfica de Portugal. No clube português conviveu com lesões e fez poucas partidas. Neste início de temporada, começou como titular, mas uma lesão na perna direita o tirou do meio da partida válida pela Supertaça Portuguesa.

Muitos clubes o observam, como o Manchester City, Napoli e também o Barcelona, o clube inglês era o que estava mais interessado em Grimaldo, mas acabou contratando o francês Mendy para a posição. O defensor que também pode jogar de volante ou até ponta esquerda possui uma cláusula de 60 milhões de euros.

Valor de mercado: 9,0 milhões de Euros – Contrato até 2021.

2 – Wylan Cyprien (Nice)

O jovem volante Francês Wylan Cyprien é um jogador interessante que o Chelsea poderia buscar em uma saída de Cesc Fàbregas, possui um bom passe e um bom arremate a gol. Como todo jogador jovem, o meia precisa evoluir em campo. Após completar 102 jogos pelo Lens da França, o jogador de 22 anos se transferiu para o Nice na última temporada e foi protagonista na equipe que fez um belo campeonato nacional, mas uma lesão no joelho em março o tirou do resto da temporada.

O jogador estava em grande fase, sua saída fez o time cair posições na tabela. Nesta temporada, o clube francês trouxe o experiente meia holandês Sneijder para revezar e ajudar na evolução de Cyprien. Em 29 jogos na última temporada, marcou oito gols e deu três assistências.

Valor de mercado: 10,0 milhões de Euros – Contrato até 2021.

3 – Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Jonathan Tah talvez seja o jogador mais conhecido desta lista de jovens que poderiam desembarcar em Stamford Bridge. O alemão de 21 anos joga desde 2015 pelo Bayer Leverkusen, após surgir na base do Hamburgo o jogador chegou ao Leverkusen por 7,5 milhões de euros. Logo de cara se tornou titular e teve ótimos jogos, mas na última temporada perdeu uma série de jogos por problemas musculares.

O defensor também chegou a jogar pela seleção alemã, disputou três jogos e teve atuações seguras. Seu nome foi cotado para o Manchester United, mas não pareceu ser mais do que boatos. No Chelsea seria um bom nome caso de uma saída de um dos defensores, mesmo com nomes como o de Zouma e Miazga emprestados, é um jogador hoje mais completo do que estes.

Valor de mercado: 22,0 milhões de euros – Contrato até 2020.

4 – Simone Scuffet (Udinese)

Antonio Conte com certeza deve observar este goleiro italiano, não só por ser do mesmo país, mas desde de quando o jovem goleiro surgiu no futebol é considerado o futuro sucessor de Gianluigi Buffon ao lado de Gianluigi Donnarumma, do Milan. No Chelsea seria um bom goleiro para ser reserva e poder revezar com Courtois quando for necessário, pois muitos torcedores ainda desconfiam dos atuais reservas: Caballero e Eduardo.

Reserva de Karnezis em Udine na última temporada, o jogador de 22 anos possui muitas dificuldades quando está em casa por conta da fraca defesa que o clube possui. Nesta temporada, o jogador deve assumir a titularidade pois o grego deve se mudar para a Premier League – Newcastle, Crystal Palace e Watford estariam de olho em Karnezis.

Valor de mercado: 4,0 milhões de euros – Contrato até 2022.

5 – Richarlison (Watford)

O jovem atacante teve seu nome ligado ao Chelsea nesta última janela de transferência, mas acabou aceitando a proposta de 12,5 milhões de euros do Watford. Richarlison começou sua carreira no América Mineiro, mas teve projeção ao fazer bons jogos pelo Fluminense. Ele possui algumas características ótimas para um atacante, como a velocidade e o chute, mas há alguns pontos para melhorar, como seu passe.

O brasileiro de 20 anos pode jogar nas duas pontas e também pode fazer a função de centroavante. No Chelsea, seria um bom nome para o futuro, quem sabe para substituir uma eventual saída de Pedro ou William.

Valor de mercado: 7,0 milhões de Euros – Contrato até 2022

Dados: Transfermarkt.com

