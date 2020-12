Chelsea rejeitará propostas por Hudson-Odoi na janela de transferências

O Chelsea vai rejeitar propostas por Callum Hudson-Odoi na próxima janela de transferências. De acordo com o The Athletic e o Daily Mail, a equipe de Londres está determinada sobre o planejamento de permanecer com o futebolista. Por outro lado, Hudson-Odoi deseja a convocação da Inglaterra para compor o plantel na próxima edição da Eurocopa.

O Bayern de Munique tentou a contratação do atleta em outubro. A negociação preterida pelo clube alemão era um empréstimo com opção de compra. Entretanto, o Chelsea recusou a proposta da equipe da Baviera por Hudson-Odoi. Desta forma, os informativos apontaram que o Chelsea vai recusar qualquer tipo de aproximação ou negociação pelo atleta.

Afinal, Frank Lampard quer contar com Hudson-Odoi como peça do recheado plantel do Chelsea. Ter peças de reposição pode auxiliar na continuidade na briga pela parte de cima da tabela da Premier League. É verdade que Werner, Pulisic e Ziyech são opções no sistema ofensivo. Entretanto, o técnico observa que ampliar a rotatividade também ser de grande importância na disputa de âmbito nacional.

Assim sendo, Hudson-Odoi atuou em apenas 15 minutos nos últimos cinco jogos de Premier League. Em contrapartida, o atleta marcou gols contra Krasnodar e Rennes na UEFA Champions League. Por fim, vale relembrar que Callum Hudson-Odoi assinou um contrato de cinco anos com o Chelsea no ano passado. Ou seja, o Chelsea não tem a pretensão de liberar o jovem futebolista para outra equipe.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp