Chelsea não deve negociar N’Golo Kanté com a Inter, diz Sky Sports

Segundo a Sky Sports, a Inter de Milão é a principal interessada em N’Golo Kanté. Entretanto, a equipe italiana apresenta um orçamento limitado na atual janela de transferências. Ou seja, o portal esportivo entende que o time comandado por Antonio Conte deseja uma troca ou empréstimo do jogador francês.

Por outro lado, a Sky Sports afirma que o Chelsea não negociará Kanté com a Inter por causa da equipe ser comandada por Antonio Conte, ex-técnico do Chelsea. Conte deixou o Chelsea após discussões entre o técnico italiano e o clube. O Chelsea pagou 26 milhões de Libras para indenizar o técnico italiano e suas despesas com o procedimento legal.

Além do orçamento curto da Inter de Milão, o Chelsea tem um contrato vigente com o Kanté de mais três anos (até 2023) de duração. Na temporada passada, o futebolista atuou em 28 jogos dentre todas as competições disputadas pelo Chelsea. Entretanto, as lesões atrapalharam Kanté na temporada 2019/20.

Kanté venceu três títulos com a camisa do time londrino, desde que chegou do Leicester, em julho de 2016. A Premier League, a Copa da Inglaterra e a Liga Europa foram conquistadas por N’Golo Kanté em Stamford Bridge.

Por outro lado, o clube londrino gastou mais de 220 milhões de Libras na atual janela de transferências. Ben Chilwell, Kai Havertz, Malang Sarr, Thiago Silva, Timo Werner e Hakim Ziyech foram oficializados pelo Chelsea.

