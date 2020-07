Bild: Rudiger tenta convencer Havertz a se juntar ao Chelsea

Segundo o jornal alemão Bild, Antonio Rudiger estaria em contato com Kai Havertz nos últimos dias. O objetivo seria convencer o jovem a assinar com o Chelsea já para a próxima temporada. Havertz vem sendo ligado ao Chelsea há algum tempo e recentemente pediu à diretoria do Bayer Leverkusen para ser negociado. Portanto, o lado inglês estaria preparando uma oferta de 100 milhões de euros para trazer o futuro craque.

Contudo, o fator que mais pode pesar na decisão seria a tutela de Rudiger. Segundo a fonte, o defensor afirmou que gostaria de ver Havertz no Chelsea, antes mesmo do meia decidir sair da Alemanha. Além disso, os dois estariam em contato há algumas semanas.

Update @kaihavertz29 & @ChelseaFC: Agent Rudi is on his new mission! True: @ToniRuediger is in contact with Havertz since a couple of weeks and tries to convince him

— Christian Falk (@cfbayern) July 9, 2020